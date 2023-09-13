Незаметное дыхание смерти: как загрязнение воздуха все больше провоцирует рак груди

Усыпляя нашу бдительность небольшими цифрами статистики, загрязнение воздуха в долгосрочной перспективе все чаще подвергает сотни миллионов женщин риску развития рака.

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Дышать свежим воздухом полезно не только для легких, но и для здоровья в целом. Однако новые данные свидетельствуют о том, что проживание в районах с грязным воздухом, в частности с воздухом, содержащим большое количество мельчайших загрязняющих частиц, может быть также связано с повышенным риском развития рака молочной железы, пишет HealthDay.

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Ученые из Национального института гигиены окружающей среды США (НИГОС) и Национального института рака (НИР) обнаружили, что у женщин, которые в течение нескольких лет, предшествовавших исследованию, подвергались воздействию более высоких уровней этих частиц, называемых PM2.5, вблизи своих домов, наблюдался наибольший рост заболеваемости раком молочной железы. Для справки: PM2.5 — это мельчайшие частицы, образующиеся в результате выхлопных газов автомобилей, сжигания материалов, таких как уголь или древесина, а также выбросов некоторых заводов. Из-за своего размера эти частицы легко вдыхаются и проникают глубоко в легкие, а распространенные средства фильтрации воздуха не справляются с их отсеиванием.

По данным авторов исследования, на каждый скачок уровня воздействия PM2.5 приходится 8% роста числа случаев рака молочной железы. И хотя 8% само по себе звучит не слишком страшно, если вспомнить, что почти все мы ежедневно подвергаемся тому или иному уровню загрязнения воздуха, это становится поводом для беспокойства.

Данное исследование выделяется своим детальным подходом. Данные были получены в ходе масштабного анализа, в котором приняли участие более 500 тыс. мужчин и женщин из различных штатов и городов США. Наблюдение за этими участниками велось в течение примерно двух десятилетий. За это время у женщин было выявлено более 15 800 случаев рака молочной железы.

Отличительной особенностью данного исследования является то, что ученые не просто изучали текущее воздействие загрязнения на организм участников, а обращались к прошлому. Они оценили качество воздуха вокруг дома каждой участницы за 10-15 лет до того, как она присоединилась к исследованию. Это очень важно, поскольку признается, что развитие раковых заболеваний, в том числе рака молочной железы, может занимать годы. Предыдущие исследования, как правило, фокусировались только на текущем уровне загрязнения, не учитывая исторический контекст.

Но исследовательская группа пошла еще дальше и выяснила, влияет ли загрязнение окружающей среды на различные типы опухолей молочной железы. Они рассмотрели две категории: эстроген-рецептор-положительные (ER+) и эстроген-рецептор-отрицательные (ER-) опухоли. Интересно, что была обнаружена связь между выбросами PM2.5 и большим числом случаев ER+ опухолей. Однако то же нельзя сказать об опухолях ER-. Это намекает на то, что загрязнение окружающей среды может влиять на гормональную систему, поскольку ER+ опухоли, возникающие под влиянием эстрогена, являются наиболее часто диагностируемым типом опухолей молочной железы.

Очевидно, что чистый воздух важен не только для наших легких, но и потенциально для профилактики таких заболеваний, как рак молочной железы. Хотя рост на 8% не кажется значительным, учитывая, насколько широко распространено загрязнение воздуха, это открытие подчеркивает необходимость создания более чистой воздушной среды в местах обитания человека.

Сегодня, как никогда ранее, необходимо обращать внимание на окружающую нас среду и выступать за ее чистоту. Несмотря на то, что необходимы дополнительные исследования для установления достоверных связей и более глубокого изучения специфики, данное исследование дает еще одну весомую причину для того, чтобы сделать борьбу с загрязнением окружающей среды приоритетной для здорового будущего человечества.

Ранее Фокус писал об уровне загрязнения воздуха, который приведет к сердечному приступу уже через час. Новое исследование предполагает, что ранее считавшийся безопасным уровень загрязнения воздуха может привести к скорой смерти.

Также Фокус писал об эффективном и простом способе очистить воздух дома. Новое исследование полагает, что перенос растений в помещение и выращивание определенных их видов поможет очистить воздух от опасных химических веществ.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.