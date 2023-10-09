Готов к любым поворотам: обнаружен уникальный способ нашего организма защищаться от грибка

Наша иммунная система на протяжении всей эволюции развила множество способов справляться с вторгающимися вредоносными организмами. Недавно ученые открыли еще один необычный способ останавливающий распространение вредоносного грибка.

У нашего организма есть своя армия для защиты от захватчиков и, похоже, наши белые кровяные тельца обладают особенно умным способом борьбы с некоторыми грибками. Недавнее исследование, проведенное в Университете Умео, позволило лучше понять этот удивительный защитный механизм, пишет Tech Explorist.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и увлекательные новости из мира науки!

Наиболее распространенным грибковым патогеном является грибок, известный как C. albicans. Когда он становится слишком преобладающим, это может привести к неприятным инфекциям, которые в тяжелых случаях могут перерасти в сепсис. Лейкоциты, в частности, нейтрофилы, являются нашей линией защиты от этого грибка. Но иногда простого уничтожения грибков недостаточно. Тогда в дело вступает особая хитрость наших белых кровяных телец.

Нейтрофилы могут выделять так называемые нейтрофильные внеклеточные ловушки (НВЛ). Представьте себе паутину, созданную для того, чтобы поймать и удержать эти грибки. По сути, это и есть НВЛ, но с дополнительным эффектом. В них содержатся липкие белки, борющиеся с бактериями, которые не только задерживают грибки, но и активно борются с ними.

Исследование показало, что при контакте лейкоцитов с определенным токсином, выделяемым C. albicans, называемым кандидализином, они начинают вырабатывать эти НВЛ. Но не только сам токсин вызывает такую реакцию. Клетки должны распознать грибок, затем подвергнуться воздействию токсина — только после этого они начинают выпускать свои сетки в полную силу. Константин Урбан, один из исследователей, выразил удивление тем, насколько эффективными оказались эти белые кровяные тельца даже после встречи с токсином.

Но ученые пошли еще дальше в своем исследовании этого уникального механизма. Они изменили форму грибка C. albicans и создали версию, которая не выделяет токсин кандидализин. В результате этой манипуляции лейкоциты не стали выделять свои специальные НВЛ. Это говорит о том, насколько хорошо настроена защитная система нашего организма — она пускает в ход оружие только тогда, когда достоверно распознает серьезную угрозу.

Итак, как же работает этот сложный механизм защиты? Когда кандидализин взаимодействует с лейкоцитами, он вызывает реакцию, в которой участвует кальций. Эта реакция запускает цепь событий внутри клетки. В конечном итоге эта цепочка приводит к высвобождению этих НВЛ, готовых к захвату и борьбе с вторгшимся грибком.

Данное исследование является кульминацией работы групп специалистов из Швеции, Великобритании и Германии. Оно предлагает ценные сведения о защитных механизмах нашего организма, что в будущем может привести к лучшему пониманию и лечению грибковых инфекций.

Ранее Фокус писал о том, что по утверждению ученых, популярный метод выработки иммунитета неэффективен. Новое исследование ставит под сомнение укоренившуюся теорию о том, что наш организм способен вырабатывать иммунитет подвергаясь частому воздействию малого количества микробов.

Также Фокус писал о том, что депрессию может вызывать неисправная иммунная система. Новаторское исследование предполагает, что депрессия может быть связана не с воспалением, а с ослаблением иммунного ответа в мозге.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.