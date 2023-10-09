Не дает угодить в ловушку: ученые узнали, как организм больных позволяет нам учуять опасность

Не все болезни имеют видимые и легко различимые симптомы, поэтому природа на протяжении сотен тысяч лет эволюции развила в нас уникальную способность, позволяющую с легкостью определить больных по одному отличию.

Многие из нас могут подтвердить, что запах, источаемый больным человеком довольно сильно отличается от того, который мы можем чувствовать, когда он здоров. Запах нашего тела — это результат взаимодействия сложнейших процессов нашего организма и внешних факторов. В новом исследовании изучался вопрос о том, действительно ли меняется запах нашего тела, когда мы болеем, и если да, то может ли это помочь сохранить здоровье окружающих, избегая нездорового человека, пишет News Medical.

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Когда мы говорим о том, что нужно избегать больных людей, мы имеем в виду не только физическое отстранение от кашляющего или чихающего человека. Похоже, что в нашем организме есть встроенный механизм защиты от болезней, и эта система защиты основана на поведении. Проще говоря, когда человек болен, он может издавать другой запах, который сигнализирует окружающим, чтобы они держались подальше. Таким образом природа уменьшает распространение болезней.

В предыдущих экспериментах, когда некоторые животные заболевали, другие держались от них подальше, ориентируясь на их запах. Аналогичные результаты были получены и на людях. Когда люди подвергались воздействию вещества, вызывающего иммунный ответ, в результате чего они будто чувствовали себя не в своей тарелке, запах их тела менялся. Этого изменения было достаточно, чтобы окружающие заметили его и сочли менее приятным, чем обычно.

На этот раз исследователи хотели выяснить, может ли даже более слабая иммунная реакция изменить запах нашего тела. В эксперименте приняли участие 50 человек, одним из них дали вещество, вызывающее легкую иммунную реакцию, а другим — безвредный солевой раствор. Затем они собрали запахи тела, заставив участников надеть специальную футболку.

После этого эти футболки были переданы другой группе здоровых людей, чтобы проверить, смогут ли они уловить разницу в запахе. Исходя из полученных результатов, ученые заключили, что футболки людей со спровоцированным иммунным ответом действительно пахли по-другому.

Теперь вы можете задаться вопросом, чем вызвано такое изменение запаха? Когда исследователи проанализировали запахи, они обнаружили соединение под названием 6-метил-5-гептен-2-он в более высоких концентрациях у тех, у кого был запущен иммунный ответ. Считается, что это соединение играет основную роль в том, что запах здорового человека отличается от запаха больного.

Данное исследование доказывает, что даже слабый иммунный ответ может изменить запах тела человека. Потенциально это изменение может выступать в качестве системы предупреждения, указывая окружающим на необходимость держаться от больного человека на расстоянии. Такие естественные системы предупреждения могут реально помочь в снижении распространения болезней. Представьте себе, если бы мы могли по естественному запаху определить, что кто-то не здоров, и держаться от него на небольшом расстоянии — это помогло бы уменьшить распространение простуды, гриппа и других заразных заболеваний.

Наш организм гораздо умнее умнее, чем мы обычно думаем. У него есть уникальные способы защиты, и один из них, возможно, заключается в использовании нашего обоняния. Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете от кого-то необычный запах, возможно, ваш организм говорит: "Держитесь подальше, он может быть болен!".

Ранее Фокус писал об особенном запахе пожилых людей и том откуда он берется. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о том, что наш запах сравним с генетической подписью. Оказывается, наш запах способен рассказать о нас больше, чем медицинские карты, удостоверения личности и диагностические аппараты вместе взятые. Возможно, на замену последним в будущем придут собаки.

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