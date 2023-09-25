Прямо у нас под носом: запах человека можно сравнить с генетической подписью, — ученые

Оказывается, наш запах способен рассказать о нас больше, чем медицинские карты, удостоверения личности и диагностические аппараты вместе взятые. Возможно, на замену последним в будущем придут собаки.

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Все мы сталкиваемся с запахами каждый день, они вездесущая и неотъемлемая часть начиная с запаха утреннего кофе и заканчивая ароматом дождя. Но мы также источаем свой, уникальный для каждого человека запах. Именно так: наш организм вырабатывает запах, на который влияют гены, пища, которую мы едим, и даже состояние здоровья. Эта интересная тема привлекла внимание науки, и ее работа в этой области затрагивает широкий спектр областей — от криминалистики до здравоохранения, пишет ScienceAlert.

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Запах, который вы издаете, сравним с вашей собственной биологической подписью. Он обусловлен сочетанием ряда факторов, в том числе генетических, которые играют большую роль. Определенные гены в вашем организме помогают вырабатывать белки и химические вещества, составляющие этот уникальный аромат.

Однако запах не является чем-то единым и неизменным. После того как организм выработал запах, он все же претерпевает множество изменений. Пот, масла и другие вещества, выделяемые организмом, взаимодействуют с бактериями на коже. В результате деятельности бактерий первоначальный запах изменяется, образуя более сложный аромат, присущий только вам. По этому изменившемуся запаху можно опознать человека и даже определить, здоров он или нет.

Исследователи стремятся понять человеческий запах, изучая определенные газообразные химические вещества, выделяемые кожей. Они называются летучими органическими соединениями и составляют тот аромат, который вы издаете. Тепло вашего тела помогает этим соединениям испаряться и распространяться в окружающем вас воздухе. Это означает, что любой человек, находящийся достаточно близко, может почувствовать ваш запах.

Одна из самых интригующих особенностей запаха — его способность служить маркером вашей личности. Он настолько отчетлив, что специально обученные собаки могут идти по оставленному вами следу. Эксперименты показали, что собаки могут различать однояйцевых близнецов только по запаху — с этой задачей не справляется даже ДНК-тест.

Следующие исследования пошли дальше и показали, что по запаху можно определить расу, этническую принадлежность и даже пол. Исследование, проведенное в 2017 году, показало, что определенный набор из 15 летучих органических соединений позволяет с удивительной точностью определять расовую и этническую принадлежность человека. Оно также показало, что по запаху можно определить пол человека с точностью около 80%.

Но даже это еще не все, ведь запаху можно определить не только личность человека. Существуют специально обученные собаки-медики, способные по запаху определять наличие у человека таких заболеваний, как рак и диабет. Исследования показали, что собаки могут даже обнаружить COVID-19 с точностью до 90%. Аналогичным образом, лабораторные испытания человеческого запаха показали, что они способны выявлять COVID-19-позитивных людей с точностью 75%.

Уникальный запах, издаваемый вами, имеет и практическое применение. В криминалистике образцы запаха могут быть собраны на месте преступления, что позволяет получить еще один слой доказательств. В здравоохранении понимание специфики запаха человека может стать неинвазивным способом мониторинга или диагностики состояния здоровья.

Изучение запаха человека — это область, которая продолжает развиваться. Исследователи работают над улучшением понимания того, что делает запах каждого человека уникальным и как эта информация может быть использована на практике, например, в здравоохранении и уголовных расследованиях.

Поэтому в следующий раз, когда вы почувствуете чей-то запах, помните — ваш нос вступает в сложный и невероятно разнообразный мир, который ученые только начинают постигать. Возможно в будущем запах, который вы оставляете за собой, сможет рассказать о вас больше, чем любое удостоверение личности. Остается надеяться на то, что эта информация в будущем будет использоваться в гуманных целях, далеких от известной многим антиутопии Джорджа Оруэлла.

Ранее Фокус писал об особом запахе, присущем старикам и его истоках. Новое исследование показало, что люди, как и животные, могут определять возраст по одному лишь запаху.

Также Фокус писал о параллельном мире собак, из-за которого им жизненно необходимо все нюхать. Собаки обладают гораздо лучшим обонянием, чем человек. С его помощью животные могут получить намного больше информации и о себе, и об окружающем мире.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.