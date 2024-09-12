Неприятный запах изо рта: 7 домашних средств, которые могут помочь

Неприятный запах изо рта неприятен не только вам, но и человеку, с которым вы разговариваете. К счастью, есть натуральные домашние средства, которые помогут избавиться от неприятного запаха и чувствовать себя увереннее.

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По данным Немецкого общества стоматологической и челюстно-лицевой медицины (DGZMK), 25% населения страдают от неприятного запаха изо рта. Причины могут быть разные: плохая гигиена полости рта, употребление чеснока в пищу или такие заболевания как тонзиллит. Однако люди, которые страдают этой проблемой часто даже не подозревают об этом. Если же вы обнаружили неприятный запах изо рта или вам об этом сказали окружающие, воспользуйтесь простыми, но эффективными средствами, чтобы устранить его. Об этом пишет Bunte.

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Росту бактерий, вызывающих неприятный запах, способствуют заболевания пародонта, кариес или воспаление горла. Оптимальное место обитания они находят на шершавом налете языка. Регулярно чистите язык специальной щеткой для языка или просто зубной щеткой. Конечно, регулярная чистка зубов также помогает избавиться от поверхностного неприятного запаха изо рта. По возможности вам также следует использовать зубную нить для удаления частиц пищи между зубами.

Стресс, употребление алкоголя и курение также вызывают неприятный запах изо рта. Но причиной может быть и низкий поток слюны. Всегда старайтесь поддерживать ротовую полость увлажненной и пить много жидкости.

Многие люди используют жидкости для полоскания рта, содержащие активный ингредиент хлоргексидин, которые можно приобрести в аптеке или аптеке, в качестве меры первой помощи. Поскольку эти средства не различают хорошие и плохие бактерии, в долгосрочной перспективе они нарушают баланс слизистой оболочки полости рта. Вместо этого попробуйте одно из следующих домашних средств.

Чай

Фото: Freepik

Полощите горло черным или зеленым чаем, так как он содержит полифенолы, которые препятствуют размножению бактерий. Это поможет естественным образом бороться с неприятным запахом изо рта.

Глина

Еще одно домашнее средство – лечебная глина. Смешайте в чашке четверть литра теплой воды с чайной ложкой лечебной глины, а затем прополоскайте рот полученной смесью. Тщательно прополощите рот, чтобы в нем не осталось остатков глины.

Пищевая сода

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Сода уже давно известна как универсальный бытовой продукт. Пищевая сода может справиться не только со стойкой грязью и засоренной канализацией, но и эффективно нейтрализует неприятный запах изо рта. Просто смешайте половину чайной ложки пищевой соды со стаканом воды и прополощите ею рот.

Травы, специи, мята

Временное решение проблемы неприятного запаха изо рта – это, безусловно, рассасывание мятных конфет или леденцов. Однако полезнее для здоровья пожевать несколько листьев мяты. Кстати, таким же эффектом обладают гвоздика и петрушка. Эти травы содержат эфирные масла и хлорофилл, обладающие способностью связывать запахи.

Кофейные зерна

Фото: Freepik

Кофеманы также могут просто пожевать кофейное зерно, чтобы избавиться от неприятного запаха изо рта. Кофе также обладает эффектом связывания запахов.

Полоскание маслом

Так называемое полоскание маслом берет свое начало в традиционном индийском целительском искусстве. Для этого положите в рот столовую ложку оливкового масла и полощите ним рот примерно 20 минут. Медленно протягивайте масло через промежутки между зубами, прежде чем снова выплюнуть. Масло связывает токсины, пахучие вещества и вредные бактерии.

Лимонный сок

Фото: Unsplash

Как насчет того, чтобы сделать жидкость для полоскания рта самостоятельно? Все, что вам нужно сделать, это размешать сок половины лимона в стакане воды. Этот ополаскиватель подавляет рост бактерий и освежает дыхание. Однако будьте осторожны, если у вас небольшие травмы во рту, поскольку полоскание лимоном может вызвать неприятные ощущения и дискомфорт.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту