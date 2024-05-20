Найти и обезвредить: 5 причин, почему ваши ноги плохо пахнут, и что с этим делать

Если вам стыдно снять обувь в гостях и вы все время ощущаете неловкость из-за неприятного запаха ног, пора что-то с этим делать. Проблема не исчезнет сама собой, если не найти и не устранить причину.

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В медицине неприятный запах ног известен как бромодоз — очень распространенная проблема, от которой страдают миллионы людей. Эксперт по уходу за ногами, доктор медицинских наук Джессика Миллиман назвала главные причины неприятного запаха. Об этом пишет University Hospitals.

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Фото: Unsplash

Неприятный запах ног вызывают пот, бактерии и иногда грибки. На ногах больше потовых желез, чем на любой другой части тела, поэтому они постоянно потеют. "Внутри носков и обуви теплая и влажная среда, создаваемая потными ногами, идеальна для бактерий — крошечных организмов, которые питаются потом, маслами и омертвевшими клетками кожи на ваших ногах. По мере того как они едят и размножаются, они создают и выделяют химические вещества, вызывающие неприятный запах", — говорит доктор Миллиман.

Грибки также могут размножаться во влажной среде внутри вашей обуви и носков. Грибковые инфекции, широко известные как "стопа спортсмена", могут вызывать неприятный запах, а также сильный зуд и жжение.

Все ноги потеют и поэтому могут плохо пахнуть, но некоторые люди более склонны к чрезмерному запаху ног. И на это есть различные причины.

Наличие определенных бактерий

Фото: Freepik

Примерно 10–15% людей обладают уникальным химическим составом тела, который обеспечивает идеальную среду для роста специфических бактерий, выделяющих серные соединения, пахнущие тухлыми яйцами.

Гормональные изменения

Женщины и подростки часто больше потеют из-за гормональных изменений в организме в период полового созревания, менопаузы и беременности.

Гипергидроз

Заболевание, вызывающее повышенное потоотделение.

Определенные лекарства

Некоторые лекарства могут вызывать повышенное потоотделение в качестве потенциального побочного эффекта. Например, антидепрессанты, лекарства от диабета, стероиды и другие. Поэтому перед применением любых лекарственных средств важно проконсультироваться с врачом.

Продукты питания

Фото: Freepik

Еще одна возможная причина неприятного запаха ног – ваше питание. Некоторые продукты содержат соединения серы, которые выделяются через пот, что приводит к появлению запаха тухлых яиц. К таким продуктам относятся лук, чеснок, капуста, брокколи, цветная капуста и яйца.

Пять простых способов избавиться от вонючих ног

Хорошей новостью является то, что есть несколько простых домашних средств, которые помогут убрать запах ног. Хитрость заключается в регулярности, так как важно сделать уход за ногами обязательной частью вашей повседневной жизни.

Соблюдайте правила гигиены ног. Мойте ноги каждый день с антибактериальным мылом и тщательно вытирайте, уделяя особое внимание участкам между пальцами ног. Используйте пемзу или пилку для ног, чтобы удалить огрубевшую кожу и подстричь ногти поперек.

Попробуйте безрецептурные средства. Антибактериальные и противогрибковые присыпки, спреи и кремы для ног помогут сохранить ноги сухими и предотвратить рост бактерий и грибков, которые могут вызывать неприятный запах ног.

Фото: Freepik

Тщательно выбирайте обувь. Выбирайте обувь из натуральных, дышащих тканей, таких как хлопок или кожа, и носите носки из натуральных волокон, впитывающих влагу. Меняйте носки два-три раза в день и чередуйте обувь, которую носите, давая каждой паре полностью высохнуть между использованиями. Убедитесь, что ваша обувь хорошо сидит и не слишком тесная.

Ходите босиком. Если это возможно и безопасно, чаще ходите босиком, находясь в помещении. Исключением являются общественные места, такие как бассейны и общественные душевые – они являются рассадниками бактерий и грибков, поэтому там всегда надевайте шлепанцы.

Попробуйте успокаивающую ванночку для ног. Для глубокой очистки погружайте ноги в ванну на 20 минут один раз в неделю. Вы можете приготовить раствор самостоятельно, добавив полстакана соли в теплую воду или смешав две части теплой воды с одной частью уксуса. Не мочите ноги, если у вас есть открытые язвы.

Когда нужен врач?

Несмотря на то, что неприятный запах ног не является серьезным заболеванием, для некоторых людей эта проблема может негативно повлиять на качество жизни. Если домашних средств недостаточно для устранения запаха ног, поговорите со своим лечащим врачом или ортопедом. Лечение может включать рецептурные противогрибковые или антибактериальные препараты.

Напомним, 8 способов быстро справиться с неприятным запахом ног.

Ранее Фокус писал о том, что не весь пот содержит бактерии, вызывающие неприятный запах.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.