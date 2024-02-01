Неприятный запах тела: 4 причины, почему от вас плохо пахнет

Переживания о том, что от вас неприятно пахнет, сами по себе мучительны, а размышления о том, что это может быть связано с проблемами со здоровьем, только усугубляют стресс.

Related video

Чтобы выяснить, что может быть причиной сильного запаха тела, важно в первую очередь понять, как он появляется. По словам доктора Джошуа Зейхнера, дерматолога из Нью-Йорка, запах тела "вызывают бактерии на коже, которые расщепляют пот, выделяя неприятный запах". Эти бактерии "живут на каждом человеке и считаются частью естественного микробиома нашей кожи", — отмечает он. Однако не весь пот одинаковый, потому что не весь пот содержит бактерии, вызывающие неприятный запах. Как выяснить и устранить причину неприятного запаха пота, пишет Yahoo Lifestyle.

У Фокус. Стиль появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые интересные новости из мира шоу-бизнеса и светской жизни!

В нашем организме есть два типа потовых желез: эккринные и апокринные. Водянистый пот, который вы видите после интенсивной тренировки, исходит от ваших эккринных желез, расположенных по всему телу. Пот эккриновых желез не имеет запаха.

Апокринные железы находятся в подмышках и области половых органов, в груди и даже в ушах. "Когда пот вырабатывается в этих железах, запах связан не с самим потом, а с расщеплением белков пота бактериями", — говорит дерматолог Сьюзан Мэссик. Апокринные железы начинают вырабатывать химические вещества, вызывающие этот запах, после полового созревания. Так каковы причины неприятного запаха тела?

Личная гигиена

Фото: Getty Images

Изменения образа жизни могут оказать большое влияние на запах тела. Это может показаться очевидным, но и Мэссик, и Зейхнер говорят, что личная гигиена очень важна, когда речь идет о предотвращении неприятного запаха. Если вы ходили в спортзал, а потом пропустили душ, то ответ очевиден.

Мэссик говорит, что вы можете "свести к минимуму потоотделение, сохраняя прохладу, избегая перегрева и нося свободную, удобную одежду, которая отводит влагу". Дезодорант также поможет замаскировать запах подмышек, в отличие от антиперспирантов, которые устраняют только пот. Дерматолог рекомендует гипоаллергенные бренды, которые не раздражают кожу.

Питание

Фото: Freepik

Возможно, вы удивитесь, но питание также может быть фактором появления неприятного запаха тела. По данным клиники Кливленда, на ваш запах могут влиять определенные продукты, такие как:

крестоцветные овощи, такие как брокколи и другая капуста;

чеснок;

лук;

специи, такие как тмин, кайенский перец и паприка;

красное мясо;

алкоголь.

Мэссик добавляет, что "диеты с высоким содержанием белка или кето-диеты также могут быть виновниками" ухудшения запаха тела. Было обнаружено, что при кето-диете дыхание и моча пахнут жидкостью для снятия лака. Это происходит из-за процесса преобразования жирных кислот в химические вещества, называемые кетонами, одним из которых является ацетон — тот же ингредиент, что и в большинстве средств для снятия лака.

Стресс

Фото: Freepik

Если в последнее время вы заметили, что от вас плохо пахнет, подумайте, не испытываете ли вы больший стресс, чем обычно? "Апокринные железы обычно активируются в результате стресса", — говорит Зейхнер. "Пот при стрессе — это реальное состояние, и в некоторых случаях он может пахнуть иначе, чем обычный пот, из-за другого состава пота, выделяемого этими железами".

Некоторые заболевания

Если вы исключили вышеперечисленное, возможно, запах вызван какой-то медицинской проблемой. Зейхнер говорит, что грибок на коже, например, в тяжелых случаях микоза стопы, может привести к появлению неприятного запаха. По словам Мэссик, другие состояния, которые могут вызвать неприятный запах тела, включают:

Ожирение.

Болезнь печени.

Заболевание щитовидной железы.

Заболевание почек, которое может привести к появлению запаха аммиака.

Диабетический кетоацидоз, который может привести к появлению фруктового запаха.

Гормональные колебания, а также беременность и климакс.

Триметиламинурия — редкое нарушение обмена веществ, связанное с дефицитом ферментов, вызывающее рыбный запах.

Прием некоторых лекарств, например антидепрессантов.

Если вы обеспокоены, вам следует обратиться к своему семейному врачу, который может назначить анализы, чтобы выяснить истинную причину неприятного запаха и исключить медицинский аспект.

Напомним, диетолог назвала 5 продуктов, которые улучшат запах тела.

Ранее Фокус писал о том, что мы редко придаем этому значение, однако запах тела, а особенно пота может сигнализировать о различных проблемах в человеческом организме.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.