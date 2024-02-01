Неприятный запах тела: 4 причины, почему от вас плохо пахнет
Переживания о том, что от вас неприятно пахнет, сами по себе мучительны, а размышления о том, что это может быть связано с проблемами со здоровьем, только усугубляют стресс.
Чтобы выяснить, что может быть причиной сильного запаха тела, важно в первую очередь понять, как он появляется. По словам доктора Джошуа Зейхнера, дерматолога из Нью-Йорка, запах тела "вызывают бактерии на коже, которые расщепляют пот, выделяя неприятный запах". Эти бактерии "живут на каждом человеке и считаются частью естественного микробиома нашей кожи", — отмечает он. Однако не весь пот одинаковый, потому что не весь пот содержит бактерии, вызывающие неприятный запах. Как выяснить и устранить причину неприятного запаха пота, пишет Yahoo Lifestyle.
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В нашем организме есть два типа потовых желез: эккринные и апокринные. Водянистый пот, который вы видите после интенсивной тренировки, исходит от ваших эккринных желез, расположенных по всему телу. Пот эккриновых желез не имеет запаха.
Апокринные железы находятся в подмышках и области половых органов, в груди и даже в ушах. "Когда пот вырабатывается в этих железах, запах связан не с самим потом, а с расщеплением белков пота бактериями", — говорит дерматолог Сьюзан Мэссик. Апокринные железы начинают вырабатывать химические вещества, вызывающие этот запах, после полового созревания. Так каковы причины неприятного запаха тела?
Личная гигиена
Изменения образа жизни могут оказать большое влияние на запах тела. Это может показаться очевидным, но и Мэссик, и Зейхнер говорят, что личная гигиена очень важна, когда речь идет о предотвращении неприятного запаха. Если вы ходили в спортзал, а потом пропустили душ, то ответ очевиден.
Мэссик говорит, что вы можете "свести к минимуму потоотделение, сохраняя прохладу, избегая перегрева и нося свободную, удобную одежду, которая отводит влагу". Дезодорант также поможет замаскировать запах подмышек, в отличие от антиперспирантов, которые устраняют только пот. Дерматолог рекомендует гипоаллергенные бренды, которые не раздражают кожу.
Питание
Возможно, вы удивитесь, но питание также может быть фактором появления неприятного запаха тела. По данным клиники Кливленда, на ваш запах могут влиять определенные продукты, такие как:
- крестоцветные овощи, такие как брокколи и другая капуста;
- чеснок;
- лук;
- специи, такие как тмин, кайенский перец и паприка;
- красное мясо;
- алкоголь.
Мэссик добавляет, что "диеты с высоким содержанием белка или кето-диеты также могут быть виновниками" ухудшения запаха тела. Было обнаружено, что при кето-диете дыхание и моча пахнут жидкостью для снятия лака. Это происходит из-за процесса преобразования жирных кислот в химические вещества, называемые кетонами, одним из которых является ацетон — тот же ингредиент, что и в большинстве средств для снятия лака.
Стресс
Если в последнее время вы заметили, что от вас плохо пахнет, подумайте, не испытываете ли вы больший стресс, чем обычно? "Апокринные железы обычно активируются в результате стресса", — говорит Зейхнер. "Пот при стрессе — это реальное состояние, и в некоторых случаях он может пахнуть иначе, чем обычный пот, из-за другого состава пота, выделяемого этими железами".
Некоторые заболевания
Если вы исключили вышеперечисленное, возможно, запах вызван какой-то медицинской проблемой. Зейхнер говорит, что грибок на коже, например, в тяжелых случаях микоза стопы, может привести к появлению неприятного запаха. По словам Мэссик, другие состояния, которые могут вызвать неприятный запах тела, включают:
- Ожирение.
- Болезнь печени.
- Заболевание щитовидной железы.
- Заболевание почек, которое может привести к появлению запаха аммиака.
- Диабетический кетоацидоз, который может привести к появлению фруктового запаха.
- Гормональные колебания, а также беременность и климакс.
- Триметиламинурия — редкое нарушение обмена веществ, связанное с дефицитом ферментов, вызывающее рыбный запах.
- Прием некоторых лекарств, например антидепрессантов.
Если вы обеспокоены, вам следует обратиться к своему семейному врачу, который может назначить анализы, чтобы выяснить истинную причину неприятного запаха и исключить медицинский аспект.
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Ранее Фокус писал о том, что мы редко придаем этому значение, однако запах тела, а особенно пота может сигнализировать о различных проблемах в человеческом организме.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.