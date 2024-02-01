Неприємний запах тіла: 4 причини, чому від вас погано пахне

Переживання про те, що від вас неприємно пахне, самі по собі болісні, а роздуми про те, що це може бути пов'язано з проблемами зі здоров'ям, тільки посилюють стрес.

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Щоб з'ясувати, що може бути причиною сильного запаху тіла, важливо насамперед зрозуміти, як він з'являється. За словами доктора Джошуа Зейхнера, дерматолога з Нью-Йорка, запах тіла "викликають бактерії на шкірі, які розщеплюють піт, виділяючи неприємний запах". Ці бактерії "живуть на кожній людині і вважаються частиною природного мікробіома нашої шкіри", — зазначає він. Однак не весь піт однаковий, бо не весь піт містить бактерії, що спричиняють неприємний запах. Як з'ясувати та усунути причину неприємного запаху поту, пише YahooLifestyle.

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У нашому організмі є два типи потових залоз: еккринні та апокринні. Водянистий піт, який ви бачите після інтенсивного тренування, виходить від ваших еккринних залоз, розташованих по всьому тілу. Піт еккринових залоз не має запаху.

Апокринні залози розташовані в пахвах і ділянці статевих органів, у грудях і навіть у вухах. "Коли піт виробляється в цих залозах, запах пов'язаний не з самим потом, а з розщепленням білків поту бактеріями", — каже дерматолог Сьюзан Мессік. Апокринні залози починають виробляти хімічні речовини, що викликають цей запах, після статевого дозрівання. То які причини неприємного запаху тіла?

Особиста гігієна

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Зміни способу життя можуть мати великий вплив на запах тіла. Це може здатися очевидним, але і Мессік, і Зейхнер кажуть, що особиста гігієна дуже важлива, коли йдеться про запобігання неприємному запаху. Якщо ви ходили в спортзал, а потім пропустили душ, то відповідь очевидна.

Мессік каже, що ви можете "звести до мінімуму потовиділення, зберігаючи прохолоду, уникаючи перегріву і носячи вільний, зручний одяг, який відводить вологу". Дезодорант також допоможе замаскувати запах пахв, на відміну від антиперспірантів, які усувають тільки піт. Дерматолог рекомендує гіпоалергенні бренди, які не подразнюють шкіру.

Харчування

Фото: Freepik

Можливо, ви здивуєтеся, але харчування також може бути чинником появи неприємного запаху тіла. За даними клініки Клівленда, на ваш запах можуть впливати певні продукти, такі як:

хрестоцвіті овочі, такі як броколі та інша капуста;

часник;

цибуля;

Спеції, такі як кмин, каєнський перець і паприка;

червоне м'ясо;

алкоголь.

Мессік додає, що "дієти з високим вмістом білка або кето-дієти також можуть бути винуватцями" погіршення запаху тіла. Було виявлено, що за кето-дієти дихання і сеча пахнуть рідиною для зняття лаку. Це відбувається через процес перетворення жирних кислот на хімічні речовини, звані кетонами, одним з яких є ацетон — той самий інгредієнт, що і в більшості засобів для зняття лаку.

Стрес

Фото: Freepik

Якщо останнім часом ви помітили, що від вас погано пахне, подумайте, чи не відчуваєте ви більший стрес, ніж зазвичай? "Апокринні залози зазвичай активуються внаслідок стресу", — каже Зейхнер. "Піт під час стресу — це реальний стан, і в деяких випадках він може пахнути інакше, ніж звичайний піт, через інший склад поту, що виділяється цими залозами".

Деякі захворювання

Якщо ви виключили перераховане вище, можливо, запах спричинений якоюсь медичною проблемою. Зейхнер каже, що грибок на шкірі, наприклад, у важких випадках мікозу стопи, може призвести до появи неприємного запаху. За словами Мессік, інші стани, які можуть викликати неприємний запах тіла, включають:

Ожиріння.

Хвороба печінки.

Захворювання щитоподібної залози.

Захворювання нирок, яке може призвести до появи запаху аміаку.

Діабетичний кетоацидоз, який може призвести до появи фруктового запаху.

Гормональні коливання, а також вагітність і клімакс.

Триметиламінурія — рідкісне порушення обміну речовин, пов'язане з дефіцитом ферментів, що спричиняє рибний запах.

Приймання деяких ліків, наприклад антидепресантів.

Якщо ви стурбовані, вам слід звернутися до свого сімейного лікаря, який зможе призначити аналізи, щоб з'ясувати справжню причину неприємного запаху і виключити медичний аспект.

Нагадаємо, дієтологиня назвала 5 продуктів, які поліпшать запах тіла.

Раніше Фокус писав про те, що ми рідко надаємо цьому значення, проте запах тіла, а особливо поту може сигналізувати про різні проблеми в людському організмі.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.