Знайти та знешкодити: 5 причин, чому ваші ноги погано пахнуть, і що з цим робити

Якщо вам соромно зняти взуття в гостях і ви весь час почуваєтеся ніяково через неприємний запах ніг, час терміново щось із цим робити. Проблема не зникне сама собою, якщо не знайти й не усунути причину.

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У медицині неприємний запах ніг відомий як бромодоз — дуже поширена проблема, від якої страждають мільйони людей. Експертка з догляду за ногами, докторка медичних наук Джессіка Мілліман назвала головні причини неприємного запаху. Про це пише University Hospitals.

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Неприємний запах ніг спричиняють піт, бактерії та іноді грибки. На ногах більше потових залоз, ніж на будь-якій іншій частині тіла, тому вони постійно потіють. "Усередині шкарпеток і взуття тепле і вологе середовище, створюване спітнілими ногами, ідеальне для бактерій — крихітних організмів, які живляться потом, маслами і омертвілими клітинами шкіри на ваших ногах. У міру того як вони їдять і розмножуються, вони створюють і виділяють хімічні речовини, що спричиняють неприємний запах", — каже доктор Мілліман.

Грибки також можуть розмножуватися у вологому середовищі всередині вашого взуття і шкарпеток. Грибкові інфекції, широко відомі як "стопа спортсмена", можуть спричиняти неприємний запах, а також сильний свербіж і печіння.

Усі ноги потіють і тому можуть погано пахнути, але деякі люди більш схильні до надмірного запаху ніг. І на це є різні причини.

Наявність певних бактерій

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Приблизно 10-15% людей мають унікальний хімічний склад тіла, який забезпечує ідеальне середовище для зростання специфічних бактерій, що виділяють сірчані сполуки, які пахнуть тухлими яйцями.

Гормональні зміни

Жінки та підлітки часто більше пітніють через гормональні зміни в організмі в період статевого дозрівання, менопаузи та вагітності.

Гіпергідроз

Захворювання, що викликає підвищене потовиділення.

Певні ліки

Деякі ліки можуть викликати підвищене потовиділення як потенційний побічний ефект. Наприклад, антидепресанти, ліки від діабету, стероїди та інші. Тому перед застосуванням будь-яких лікарських засобів важливо проконсультуватися з лікарем.

Продукти харчування

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Ще одна можлива причина неприємного запаху ніг — ваше харчування. Деякі продукти містять сполуки сірки, які виділяються через піт, що призводить до появи запаху тухлих яєць. До таких продуктів належать цибуля, часник, капуста, броколі, цвітна капуста та яйця.

П'ять простих способів позбутися смердючих ніг

Гарною новиною є те, що є кілька простих домашніх засобів, які допоможуть прибрати запах ніг. Хитрість полягає в регулярності, оскільки важливо зробити догляд за ногами обов'язковою частиною вашого повсякденного життя.

Дотримуйтесь правил гігієни ніг. Мийте ноги щодня з антибактеріальним милом і ретельно витирайте, приділяючи особливу увагу ділянкам між пальцями ніг. Використовуйте пемзу або пилку для ніг, щоб видалити огрубілу шкіру і підстригти нігті поперек.

Спробуйте безрецептурні засоби. Антибактеріальні та протигрибкові присипки, спреї та креми для ніг допоможуть зберегти ноги сухими та запобігти зростанню бактерій та грибків, які можуть спричиняти неприємний запах ніг.

Фото: Freepik

Ретельно вибирайте взуття. Вибирайте взуття з натуральних, дихаючих тканин, таких як бавовна або шкіра, і носіть шкарпетки з натуральних волокон, що вбирають вологу. Міняйте шкарпетки два-три рази на день і чергуйте взуття, яке носите, даючи кожній парі повністю висохнути між використаннями. Переконайтеся, що ваше взуття добре сидить і не надто тісне.

Ходіть босоніж. Якщо це можливо і безпечно, частіше ходіть босоніж, перебуваючи в приміщенні. Винятком є громадські місця, як-от басейни та громадські душові — вони є розсадниками бактерій і грибків, тому там завжди вдягайте шльопанці.

Спробуйте заспокійливу ванночку для ніг. Для глибокого очищення занурюйте ноги у ванну на 20 хвилин один раз на тиждень. Ви можете приготувати розчин самостійно, додавши півсклянки солі в теплу воду або змішавши дві частини теплої води з однією частиною оцту. Не мочіть ноги, якщо у вас є відкриті рани.

Коли потрібен лікар?

Незважаючи на те, що неприємний запах ніг не є серйозним захворюванням, для деяких людей ця проблема може негативно вплинути на якість життя. Якщо домашніх засобів недостатньо для усунення запаху ніг, поговоріть зі своїм лікарем або ортопедом. Лікування може включати рецептурні протигрибкові або антибактеріальні препарати.

Нагадаємо, 8 способів швидко впоратися з неприємним запахом ніг.

Раніше Фокус писав про те, що не весь піт містить бактерії, що викликають неприємний запах.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.