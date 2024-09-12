Неприємний запах із рота: 7 домашніх засобів, які можуть допомогти

Поганий запах із рота неприємний не тільки вам, а й людині, з якою ви розмовляєте. На щастя, є натуральні домашні засоби, які допоможуть позбутися неприємного запаху і почуватися впевненіше.

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За даними Німецького товариства стоматологічної та щелепно-лицевої медицини (DGZMK), 25% населення страждають від неприємного запаху з рота. Причини можуть бути різні: погана гігієна порожнини рота, вживання часнику в їжу або такі захворювання як тонзиліт. Однак люди, які страждають на цю проблему часто навіть не підозрюють про це. Якщо ж ви виявили неприємний запах з рота або вам про це сказали оточуючі, скористайтеся простими, але ефективними засобами, щоб усунути його. Про це пише Bunte.

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Зростанню бактерій, що спричиняють неприємний запах, сприяють захворювання пародонту, карієс або запалення горла. Оптимальне місце проживання вони знаходять на шорсткому нальоті язика. Регулярно чистіть язик спеціальною щіткою для язика або просто зубною щіткою. Звичайно, регулярне чищення зубів також допомагає позбутися поверхневого неприємного запаху з рота. За можливості вам також слід використовувати зубну нитку для видалення частинок їжі між зубами.

Стрес, вживання алкоголю і куріння також спричиняють неприємний запах із рота. Але причиною може бути і низький потік слини, тому завжди намагайтеся підтримувати порожнину рота вологою та пити багато рідини.

Багато людей використовують рідини для полоскання рота, що містять активний інгредієнт хлоргексидин, які можна придбати в аптеці або аптечному пункті, як захід першої допомоги. Оскільки ці засоби не розрізняють хороші та погані бактерії, у довгостроковій перспективі вони порушують баланс слизової оболонки порожнини рота. Замість цього спробуйте один із таких домашніх засобів.

Чай

Фото: Freepik

Полощіть горло чорним або зеленим чаєм, оскільки він містить поліфеноли, які перешкоджають розмноженню бактерій. Це допоможе природним чином боротися з неприємним запахом з рота.

Глина

Ще один домашній засіб — лікувальна глина. Змішайте в чашці чверть літра теплої води з чайною ложкою лікувальної глини, а потім прополощіть рот отриманою сумішшю. Ретельно прополощіть рот, щоб у ньому не залишилося залишків глини.

Харчова сода

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Сода вже давно відома як універсальний побутовий продукт. Харчова сода може впоратися не тільки зі стійким брудом і засміченою каналізацією, а й ефективно нейтралізує неприємний запах з рота. Просто змішайте половину чайної ложки харчової соди зі склянкою води і прополощіть нею рот.

Трави, спеції, м'ята

Тимчасове вирішення проблеми неприємного запаху з рота — це, безумовно, розсмоктування м'ятних цукерок або льодяників. Однак корисніше для здоров'я пожувати кілька листків м'яти. До речі, такий самий ефект мають гвоздика та петрушка. Ці трави містять ефірні олії та хлорофіл, що мають здатність зв'язувати запахи.

Кавові зерна

Фото: Freepik

Кавомани також можуть просто пожувати кавове зерно, щоб позбутися неприємного запаху з рота. Кава також має ефект зв'язування запахів.

Полоскання олією

Так зване полоскання олією бере свій початок у традиційному індійському цілительському мистецтві. Для цього покладіть до рота столову ложку оливкової олії та полощіть нею рот приблизно 20 хвилин. Повільно протягуйте олію через проміжки між зубами, перш ніж знову виплюнути. Олія зв'язує токсини, пахучі речовини та шкідливі бактерії.

Лимонний сік

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Як щодо того, щоб зробити рідину для полоскання рота самостійно? Усе, що вам потрібно зробити, це розмішати сік половини лимона в склянці води. Цей ополіскувач пригнічує ріст бактерій і освіжає подих. Однак будьте обережні, якщо у вас невеликі травми в роті, оскільки полоскання лимоном може спричинити неприємні відчуття та дискомфорт.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця