Просто у нас під носом: запах людини можна порівняти з генетичним підписом, — учені

Виявляється, наш запах здатний розповісти про нас більше, ніж медичні карти, посвідчення особи та діагностичні апарати разом узяті. Можливо, на заміну останнім у майбутньому прийдуть собаки.

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Усі ми стикаємося із запахами щодня, вони всюдисуща і невід'ємна частина, починаючи із запаху ранкової кави і закінчуючи ароматом дощу. Але ми також виділяємо свій, унікальний для кожної людини запах. Саме так: наш організм виробляє запах, на який впливають гени, їжа, яку ми їмо, і навіть стан здоров'я. Ця цікава тема привернула увагу науки, і її робота в цій галузі зачіпає широкий спектр галузей — від криміналістики до охорони здоров'я, пише ScienceAlert.

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Запах, який ви видаєте, можна порівняти з вашим власним біологічним підписом. Він зумовлений поєднанням низки факторів, зокрема генетичних, які відіграють велику роль. Певні гени у вашому організмі допомагають виробляти білки та хімічні речовини, що складають цей унікальний аромат.

Однак запах не є чимось єдиним і незмінним. Після того як організм виробив запах, він все ж зазнає безліч змін. Піт, олії та інші речовини, що виділяються організмом, взаємодіють з бактеріями на шкірі. Унаслідок діяльності бактерій початковий запах змінюється, утворюючи складніший аромат, притаманний тільки вам. За цим зміненим запахом можна впізнати людину і навіть визначити, здорова вона чи ні.

Дослідники прагнуть зрозуміти людський запах, вивчаючи певні газоподібні хімічні речовини, що виділяються шкірою. Вони називаються летючими органічними сполуками і складають той аромат, який ви видаєте. Тепло вашого тіла допомагає цим сполукам випаровуватися і поширюватися в навколишньому повітрі. Це означає, що будь-яка людина, яка перебуває досить близько, може відчути ваш запах.

Одна з найбільш інтригуючих особливостей запаху — його здатність служити маркером вашої особистості. Він настільки виразний, що спеціально навчені собаки можуть йти по залишеному вами сліду. Експерименти показали, що собаки можуть розрізняти однояйцевих близнюків тільки за запахом — з цим завданням не справляється навіть ДНК-тест.

Наступні дослідження пішли далі і показали, що за запахом можна визначити расу, етнічну приналежність і навіть стать. Дослідження, проведене 2017 року, засвідчило, що певний набір із 15 летких органічних сполук дає змогу з дивовижною точністю визначати расову та етнічну приналежність людини. Воно також показало, що за запахом можна визначити стать людини з точністю близько 80%.

Але навіть це ще не все, адже за запахом можна визначити не тільки особистість людини. Існують спеціально навчені собаки-медики, здатні за запахом визначати наявність у людини таких захворювань, як рак і діабет. Дослідження показали, що собаки можуть навіть виявити COVID-19 із точністю до 90%. Аналогічним чином, лабораторні випробування людського запаху показали, що вони здатні виявляти COVID-19-позитивних людей з точністю 75%.

Унікальний запах, що видається вами, має і практичне застосування. У криміналістиці зразки запаху можуть бути зібрані на місці злочину, що дає змогу отримати ще один шар доказів. В охороні здоров'я розуміння специфіки запаху людини може стати неінвазивним способом моніторингу або діагностики стану здоров'я.

Вивчення запаху людини — це галузь, яка продовжує розвиватися. Дослідники працюють над поліпшенням розуміння того, що робить запах кожної людини унікальним, і як цю інформацію можна використовувати на практиці, наприклад, в охороні здоров'я та кримінальних розслідуваннях.

Тож наступного разу, коли ви відчуєте чийсь запах, пам'ятайте — ваш ніс вступає у складний і неймовірно різноманітний світ, який науковці тільки починають осягати. Можливо в майбутньому запах, який ви залишаєте за собою, зможе розповісти про вас більше, ніж будь-яке посвідчення особи. Залишається сподіватися на те, що ця інформація в майбутньому буде використовуватися в гуманних цілях, далеких від відомої багатьом антиутопії Джорджа Орвелла.

Раніше Фокус писав про особливий запах, притаманний людям похилого віку та його витоки. Нове дослідження показало, що люди, як і тварини, можуть визначати вік за одним лише запахом.

Також Фокус писав про паралельний світ собак, через який їм життєво необхідно все нюхати. Собаки мають набагато кращий нюх, ніж людина. З його допомогою тварини можуть отримати набагато більше інформації і про себе, і про навколишній світ.

Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.