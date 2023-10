Из-за суровой погоды в космосе страдают птицы на Земле: что выяснили ученые

Космические явления негативно сказываются на навыках птиц ориентироваться в пространстве.

Согласно исследованию, опубликованному в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, суровая космическая погода негативно влияет на миграцию птиц. Птицы для ориентации в пространстве в ночное время, во время миграций на большие расстояния, используют магнитное поле Земли, но разные космические явления сбивают их с курса, пишет Space.

Как показали прошлые исследования, птицы во время перелетов на большие расстояния используют для ориентации в пространстве магнитное поле Земли. Теперь же ученые выяснили, что солнечные вспышки, которые влияют на магнитное поле, способствуют нарушению навигационных навыков птиц и им труднее находить верный путь во время миграций.

Ученые проанализировали данные за 23 года, полученные со спутников, а также с наземных станций слежения за перемещением птиц во время миграции над территорией США на расстояние в 1600 км.

Как показало исследование, количество мигрирующих птиц в этом регионе уменьшается на 9–17 % тогда, когда на Солнце происходят вспышки, в результате которых на Земле возникают геомагнитные бури. Также ученые выяснили, что очень много птиц во время миграции, когда на Землю влияет космическая погода, не могут нормально ориентироваться и сбиваются с пути.

Фото: space.com

По словам ученых, навигация птиц напрямую зависит от условий окружающей среды, и в частности от появления геомагнитных бурь из-за нарушений в магнитном поле Земли. Таким образом это изменяет модели поведения птиц во время миграции на далекие расстояния.

Интересно, что суровые космические погодные явления также могут негативно повлиять и на навигацию человека. Вспышки на Солнце приводят к нарушению работы спутников GPS, а также спутников связи. В ближайшее время Солнце будет оказывать еще более негативное влияние на Землю из-за того, что активность звезды увеличивается. Это происходит потому, что у Солнца скоро наступит пик этой активности во время 11-летнего солнечного цикла. Ученые ожидают, что уже в конце этого года и в течение следующего, количество вспышек на Солнце большой мощности будет возрастать, пока не наступит так называемый солнечный максимум в 2025 году. Тогда на Солнце могут появляться самые мощные вспышки с большой частотой, то будет приводить к появлению сильнейших геомагнитных бурь.

