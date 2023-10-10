Только спокойствие. Ученые рассказали, как улучшить память тревожных собак: понадобится одна вещь

Исследователи считают, что этот простой, но действенный способ поможет питомцу успокоиться и улучшит его память.

Люди и собаки живут плечом к плечу вот уже несколько тысяч лет, за это время питомцы успели заработать репутацию "лучших друзей человека". Однако мы все еще слишком мало знаем об их поведении и повадках, к счастью, в последнее время ученые проводят все больше исследований, чтобы мы могли лучше узнать своего питомца, пишет Daily Mail.

В новом исследовании обнаружили, что существует относительно простой, но при этом весьма эффективный способ улучшить память тревожных собак — для этого потребуется лишь один предмет.

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В новом исследовании американские ученые оценили производительность 34 лабрадоров-ретриверов в задании на рабочую память. В ходе эксперимента собакам необходимо было в течение короткого периода времени запомнить, в какое ведро экспериментаторы поместили лакомство. Перед экспериментом дрессировщики работали с собаками не менее месяца, а затем заполнили анкету для оценки поведения животных — чтобы оценить их уровень тревожности и пугливости.

Далее непосредственно перед самим заданием животным давали жевательную игрушку в течение 5 минут и регистрировали частоту укусов с помощью компьютерной программы. Результаты команды из Обернского университета в Алабаме свидетельствуют о том, что у собак с высокой тревожностью более частое жевание при доступе к игрушке было связано с улучшением пространственной рабочей памяти. Любопытно, но у собак с меньшей тревожностью наблюдался обратный эффект.

Теперь ученые предполагают, что жевательные игрушки способны снизить физиологическое возбуждение у собак с повышенной тревожностью, что помогает им сосредоточиться. Однако более расслабленных собак, по-видимому, подобные жевательные игрушки лишь отвлекают.

По словам специалиста по поведению и благополучию животных в Королевском университете в Белфасте, доктора Деборы Уэллс, вероятно, тревожные собаки получают "от жевания больший терапевтический эффект, чем более спокойные животные". Предполагается, что у менее пугливых собак жевание, вероятно, просто служит отвлекающим фактором с меньшим эффектом снижения возбуждения.

Впрочем, результаты исследования показываю, что жевание оказывает положительный эффект на долговременную память как у тревожных собак, так и более спокойных. Ученые пришли к такому выводу, проведя еще один эксперимент: собакам давали задание связанное с лабиринтом. Команда отмечает, что собакам, жевавшим с большей интенсивностью, требовалось меньше попыток, чтобы заново изучить лабиринт.

Отметим, что ученые пока не понимают, как именно жевание влияет на улучшение памяти собак, однако надеются выяснить это в следующих исследования.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, что собаки могут различать жестоких и неуклюжих людей.