Ученые обнаружили новый вид удивительных морских улиток: причем тут коктейль "Маргарита" (фото)

Эти крохотные существа большую часть своей жизни проводят на одном месте и выделяются невероятно ярким цветом.

Флорида-Кис представляет собой цепочку тропических островов, простирающуюся примерно в 160 километрах от южного побережья Флориды. Это место является домом для единственного живого кораллового барьерного рифа в континентальной части США, а также множества животных, которые не встречаются больше нигде в мире, пишет Daily Mail.

Пожалуй, это одна из причин, почему исследователям так нравится изучать это место — оно хранит множество, еще неизвестных науке видов. На этот раз ученым посчастливилось обнаружить новый вид — предметом исследования стала крохотная ярко-желтая улитка, которую назвали в честь популярного в этом регионе коктейля "Маргарита".

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По словам ведущего автора исследования Рюдигера Билера, они с командой находят морских улиток "особенно крутыми", так как они связаны с обычными улитками, однако когда находят подходящее место, приклеивают свой панцирь к субстрату и никогда больше не двигаются. Панцири этих существ продолжают расти в виде неправильной трубки вокруг их тела, а животные охотятся выкладывая слизистую паутину для улавливания планктона и кусочков детрита. Исследователи полагают, что столь яркий окрас этих морских улиток помогает им отпугивать хищников.

Доктор Билер также отмечает, что улитки Маргариты чрезвычайно малы и настолько хорошо скрываются, что за все 40 лет исследований ученым ранее никогда не доводилось встречаться с ними. К счастью, на этот раз ученые, видимо, присмотрелись внимательно, так как смогли обнаружить этот новый вид.

Команда отмечает, что эти морские улитки принадлежат к тому же семейству морских улиток, что и инвазивная улитка "Человек-паук", которую они с коллегами описали после кораблекрушения Ванденберг у Флорида-Кис в 2017 году.

Отличительная цитрусовая окраска улитки Маргариты может помочь отпугнуть хищников Фото: SWNS

Исследователи наткнулись на лимонно-желтых улиток в Национальном морском заповеднике Флорида-Кис. К слову, ранее подобная улитка лаймового цвета также была найдена в Белизе. Команда отмечает, что многие улитки в действительности полихромны, то есть внутри одного вида могут встречаться разные цвета. Например, в одной популяции, и даже в одной крохотной группе, одна особь может быть оранжевой, тогда как другая — серой.

По словам доктора Билера, морские улитки, вероятно, делают это, чтобы сбить с толку хищников и не давать им четкой цели. Более того, некоторые из орских улиток и вовсе имеют отталкивающую предупреждающую окраску.

Изначально, ученые предположили, что улитка, найденная ранее в Белизе, и этот новый экземпляр принадлежат к одному виду. Однако затем команда секвенировала их ДНК, тогда стало ясно — они принадлежат к совершенно разным видам. Ученые пришли к выводу, что улитка Маргарита относится к новому роду Cayo, в честь испанского слова, обозначающего небольшой низкий остров.

Ученые считают, что яркий цвет улитов является предупреждающим, кроме того в их слизи содержатся неприятные метаболиты, которые, вероятно, защищают их от непрошеных гостей и хищников. Эти улитки имеют тенденцию жить на кусочках мертвых кораллов, и по мере того, как все больше кораллов погибает, улитки могут распространяться.

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