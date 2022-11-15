Раскрыта тайна образования Большого Барьерного рифа: всему виной песчаные дюны

Исследователи предполагают, что австралийского кораллового рифа не существовало бы, если бы не песчаный остров.

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История возникновения Большого Барьерного рифа окутана тайной и запутана. Известно, что он образовался около полмиллиона лет назад, спустя много времени после того, как появились подходящие условия для роста кораллов, пишет Science Alert.

Долгое время ученые не могли разгадать тайну этой задержки, но, похоже, им удалось обнаружить недостающий фрагмент головоломки. Исследователи обратили внимание на К'гари, также известный как остров Фрейзер. Он считается крупнейшим в мире песчаным островом площадью почти 1,7 тысяч квадратных километров и располагается недалеко от юго-восточного побережья Квинсленда.

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В ходе исследования ученые пришли к выводу, что если бы эта земная "стартовая площадка" не сформировалась, массы песка, переносимые океанскими течениями вдоль побережья на север, "приземлились" бы именно в том месте, где сегодня находится риф.

Если бы это произошло и песок осел на месте Большого барьерного рифа, увы, богатые кварцем пески подавили бы богатые карбонатом отложения, необходимые для формирования и развития кораллов.

Исследователи изучили образцы песка из множества дюн острова Фрейзер и пришли к выводу, что он сформировался 1,2 — 0,7 миллиона лет назад, всего за несколько сотен тысяч лет до появления Барьерного рифа.

По всей вероятности, образование острова отклонило течения на север, тем самым предоставив южным и центральным частям Барьерного рифа передышку и время на выращивание тысячи километров кораллов. Если ученые правы, то, вероятнее всего, именно остров Фрейзера и Кулула препятствуют распространению на большие расстояния богатого кварцем песка, который способен задушить развивающиеся рифы.

Исследователи отмечают, что эту идею также подтверждают записи осадочных пород южной части Большого Барьерного рифа. Считается, что около 700 тысяч лет назад здесь произошло резкое увеличение карбонатов в отложениях, что и стало предпосылкой для развития кораллового рифа.

Ранее Фокус писал о том, что у Большого Барьерного рифа сфотографировали необычного розового ската.