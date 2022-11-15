Розкрито таємницю утворення Великого Бар'єрного рифу: усьому виною піщані дюни

Дослідники припускають, що австралійського коралового рифу не було б, якби не піщаний острів.

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Історія виникнення Великого Бар'єрного рифу огорнута таємницею та заплутана. Відомо, що він утворився близько півмільйона років тому, через багато часу після того, як з'явилися умови для росту коралів, пише Science Alert.

Довгий час вчені не могли розгадати таємницю цієї затримки, але, схоже, їм вдалося виявити фрагмент головоломки, який бракує. Дослідники звернули увагу на К'Гарі, також відомий як острів Фрейзер. Він вважається найбільшим у світі піщаним островом площею майже 1,7 тисячі квадратних кілометрів і розташовується недалеко від південно-східного узбережжя Квінсленду.

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Під час дослідження вчені дійшли висновку, що якби цей земний "стартовий майданчик" не сформувався, маси піску, що переносяться океанськими течіями вздовж узбережжя на північ, "приземлилися" саме в тому місці, де сьогодні знаходиться риф.

Якби це сталося і пісок осел на місці Великого Бар'єрного рифу, на жаль, багаті на кварц піски придушили б багаті на карбонати відклади, необхідні для формування та розвитку коралів.

Дослідники вивчили зразки піску з багатьох дюн острова Фрейзер і дійшли висновку, що він сформувався 1,2 — 0,7 мільйона років тому, всього за кілька сотень тисяч років до появи Бар'єрного рифу.

Ймовірно, утворення острова відхилило течії на північ, тим самим надавши південним і центральним частинам Бар'єрного рифу перепочинок і час на вирощування тисячі кілометрів коралів. Якщо вчені мають рацію, то, найімовірніше, саме острів Фрейзера і Кулула перешкоджають поширенню на великі відстані багатого кварцом піску, який здатний задушити рифи, що розвиваються.

Дослідники зазначають, що цю ідею також підтверджують записи осадових порід південної частини Великого Бар'єрного рифу. Вважається, що близько 700 тисяч років тому тут відбулося різке збільшення карбонатів у відкладеннях, що і стало передумовою розвитку коралового рифу.

Раніше Фокус писав про те, що біля Великого Бар'єрного рифу сфотографували незвичайного рожевого ската.