Тайны Ла-Драги. Археологи раскопали неолитическое поселение на берегу озера

В самом сердце северо-восточной Каталонии, в испанском городе Баньолас, находится выдающийся археологический памятник под названием Ла-Драга. Это древнее приозерное поселение, открытое в 1990 году, недавно раскрыло несколько удивительных тайн об истории человечества.

Ла-Драга датируется периодом раннего неолита, примерно концом 6-го тысячелетия до нашей эры. Это место отличается тем, что оно прекрасно сохранилось. Благодаря уникальным природным условиям — постоянной влажности и переувлажненной почве — Ла-Драга сохранила органические остатки, которые дают нам возможность заглянуть в прошлое, пишет HeritageDaily.

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Команда исследователей во главе с Институтом палеоэкологии человека и социальной эволюции (IPHES-CERCA) работала вместе с Автономным университетом Барселоны (UAB), Высшим советом по научным исследованиям (CSIC-IMF Barcelona), Музеем археологии Каталонии (MAC) и Центром подводной археологии Каталонии (CASC), чтобы раскрыть тайны, скрытые под поверхностью.

Одним из самых захватывающих открытий стали большие деревянные конструкции, найденные в Ла-Драга. Эти древние деревянные доски, некоторые из которых превышали три метра в длину, покрывали значительную часть участка. Эта находка дает невероятную возможность изучить технику строительства, формы и время возведения этих сооружений, проливая свет на то, как люди жили здесь тысячи лет назад.

Соруководители исследовательского проекта Тони Паломо, Ракель Пике (UAB) и Ксавьер Террадас (CSIC-IMF Барселона) отмечают: "Здесь есть много деревянных досок, которые, как и раньше, являются основным источником органических остатков. В основном это большие деревянные доски длиной более трех метров, которые занимают практически всю поверхность раскопанного участка. Процесс раскопок должен позволить нам сделать очень точную интерпретацию формы этих конструкций, техники строительства и времени их сооружения, а также их связи с участками, раскопанными во время предыдущих кампаний".

Исследователи также провели археологические и палеоэкологические раскопки на западном берегу озера, как наземные, так и подводные. Целью этого исследования является реконструкция экологической динамики озера Баньолас в течение голоцена и проверка возможного наличия других доисторических доказательств пребывания на нем людей.

Поэтому Ла-Драга — это невероятная капсула времени, предлагающая нам беспрецедентный взгляд на доисторическую жизнь на берегу озера. Хорошо сохранившиеся деревянные постройки и постоянные исследования экологической истории этой местности обещают открыть еще больше сюрпризов из нашего древнего прошлого. Это открытие не только обогащает наше понимание истории, но и демонстрирует ценность тщательных археологических исследований.

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