Губительное сияние: ученые выяснили, что свет от гаджетов ночью вредит нашему здоровью

Новое исследование позволило предположить, что у ночных приступов тревожности и прочих расстройств в темное время суток может быть общий корень, ухудшающий наше состояние в целом.

Некоторые люди иногда чувствуют себя не в своей тарелке после ночи, проведенной без сна, когда комната освещена уличными фонарями или мягким свечением экрана телефона. Конец спокойного, размеренного и обыденного дня не должен вызывать у организма стресс, но по какой-то причина он появляется. Возможно, у науки есть ответ на это странное явление. Недавнее исследование показало, что воздействие света, особенно в ночное время, может влиять на наше психическое здоровье, пишет New Atlas.

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В основе этой дискуссии лежит внутренний таймер нашего организма, часто называемый циркадным ритмом. Считайте, что это встроенные часы, которые определяют, когда мы должны бодрствовать, а когда спать. Для его настройки используется свет, который помогает нам чувствовать себя бодрыми днем и сонными ночью. Хотя есть и другие факторы, такие как физические упражнения или общение с друзьями, которые могут повлиять на эти часы, свет имеет самое большое значение.

И вот тут-то исследование, проведенное под руководством ученых из Университета Монаша, показало, что у людей, подвергающихся воздействию большого количества света в ночное время, риск возникновения депрессии возрастает на 30%. С другой стороны, у тех, кто получал много дневного света, риск депрессии снижался на 20%. Эти закономерности касались не только депрессии, но и других психических расстройств, таких как тревога и биполярное расстройство.

Актуальность этих результатов заключается в том, что мы живем во времена, когда благодаря удобству смартфонов, компьютеров и других устройств мы окружены искусственным светом. Это может с легкостью сбить наш внутренний таймер. Шон Кейн, один из экспертов, проводивших исследование, отметил, что большинство из нас проводят около 90% своего дня в помещении, при электрическом освещении, которое не совсем соответствует естественному свету, ожидаемому нашим организмом. Это несоответствие и может заставить нас чувствовать себя не в своей тарелке.

Похоже, что для поддержания психического состояния нужно стремиться к достаточному количеству дневного света, а ночи должны быть как можно более темными. Это простое изменение, которое может существенно повлиять на риск развития депрессии.

Ранее Фокус писал о важном и малоизученном симптоме депресии. Если человек в депрессии, то он должен чувствовать себя грустным или подавленным, но это не единственные симптомы этой болезни.

Также Фокус писал о том, что очки, якобы защищающие от синего света, на самом деле бесполезны. Популярные очки и линзы, сулящие оградить наши глаза от пагубного влияния синего спектра, в краткосрочной перспективе оказались абсолютно неэффективными.

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