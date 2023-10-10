Вернет контроль над телом и жизнью: ученые успешно испытали новый препарат от эпилепсии

Эпилепсия имеет множество профилактических лекарств, призванных снизить частоту припадков, но ни одного который мог бы ее излечить. Ученые смогли разработать препарат, который может это изменить.

Эпилепсия — это опасное и коварное заболевание, зачастую вскрывающееся в самый неподходящий момент, заставая людей врасплох и угрожая жизни. Для тех, кто страдает этим заболеванием, особенно той формой, которая плохо поддается обычному лечению, научный мир, похоже, спешит довести обнадеживающие новости. Ученые представили новый препарат, который может стать тем самым решением, которое так необходимо этим людям, пишет Medical News.

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Прежде всего, давайте поговорим о том, что такое эпилепсия. Представьте себе мозг как огромную сеть электрических проводов. В норме эти провода бесперебойно передают сигналы, но у больных эпилепсией иногда группа этих "проводов" или нервных клеток в определенной части мозга внезапно посылает быстрый всплеск электрических сигналов. Это может вызвать так называемый припадок, приводящий к изменениям в поведении, настроении и даже к периодам, когда человек неспособен контролировать свое тело.

Несмотря на то, что многие лекарственные препараты позволяют контролировать или уменьшать приступы, они подходят не всем. Более того, около трети пациентов часто обнаруживают, что эти препараты вовсе не останавливают их приступы. Кроме того, иногда они сопровождаются довольно тяжелыми побочными эффектами.

В попытке найти решение этой непростой проблемы исследователи провели испытания препарата под названием XEN1101. Первые результаты стали весьма многообещающими. Так, при добавлении препарата к обычным лекарствам у некоторых пациентов наблюдалось снижение ежемесячных припадков до 53%. Еще более впечатляющим является тот факт, что примерно у каждого пятого пациента приступы полностью прекратились в течение шести месяцев.

Уникальной особенностью препарата XEN1101 является то, что пациенты могут начинать лечение с полной дозы, что не характерно для многих других препаратов для лечения эпилепсии. Это очень важно, поскольку позволяет избежать резких скачков и падений уровня лекарства, которые могут привести к ухудшению побочных эффектов или возобновлению припадков.

Если же вас интересует вопрос о побочных эффектах, то ученые спешат успокоить вас, так как они вполне схожи с таковыми у других препаратов для лечения судорог. Пациенты отмечали такие явления, как головокружение, тошнота и усталость. Однако большинство из них сочли их вполне преодолимыми и продолжили лечение.

Научная основа препарата XEN1101 сама по себе весьма интересна. Препарат относится к группе препаратов, называемых открывателями калиевых каналов. Они работают за счет увеличения потока калия из нервных клеток, что не позволяет им посылать те быстрые всплески электрических сигналов, которые вызывают припадки. Хотя подобные препараты уже рассматривались в прошлом, они были отодвинуты на второй план из-за опасений, что они накапливаются в коже и глазах. Однако препарат XEN1101, по-видимому, сочетает в себе преимущества этих открывателей калиевых каналов и безопасность более традиционных лекарств от эпилепсии.

В исследовании, которое длилось с 2019 по 2021 год, приняли участие 285 взрослых пациентов с эпилепсией. До участия в нем эти люди уже безуспешно пробовали в среднем шесть других препаратов.

Тревожных побочных эффектов в ходе исследования выявлено не было, однако исследователи планируют внимательно наблюдать за пациентами и дальше. Они хотят убедиться, что длительное применение препарата не выявит каких-либо скрытых проблем. Кроме того, им интересно узнать, поможет ли XEN1101 при других видах припадков.

Ведущий исследователь, доктор Жаклин Френч, так оценила значение исследования: "Наше исследование подчеркивает важность поиска как можно большего числа вариантов терапии для тех, кто страдает от припадков". В конце концов, лечение эпилепсии на сегодняшний день не является универсальным. Каждый пациент заслуживает шанса найти решение, которое подойдет именно ему.

Ранее Фокус писал о том, что экспериментальная терапия стволовыми клетками сработала на больных эпилепсией людях. Первые два пациента избавились от тяжелых приступов почти на 100%.

Также Фокус писал том, ученые обнаружили механизм в мозгу, позволяющий понимать сложные предложения и другие языки. Новаторское исследование пролило свет на то, как две сети мозга работают вместе для расшифровки сложных предложений, прокладывая путь к лучшему пониманию усваивания языка. Его данные могут быть использованы для борьбы с дислексией.

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