Крепкий орешек. Марсоход NASA получил новое важное задание на Марсе (фото)

Аппарат Perseverance должен взять образцы породы из очень твердых камней в поисках признаков внеземной жизни.

Марсоход NASA вскоре отправится к важной местности в кратере Езеро, под названием Jurabi Point, которая представляет большой научный интерес. В этом регионе Perseverance должен взять образцы породы из твердых камней, чтобы выяснить, была ли когда-то жизнь в некогда богатом водой кратере, пишет Space.

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Основная цель миссии марсохода Perseverance с момента его высадки на Марсе в феврале 2021 года состоит в поиске признаков существования внеземной жизни на Марсе. Если эта жизнь существовала, то ее следы можно обнаружить там, где миллиарды лет назад была вода. И таким местом как раз и является кратер Езеро, отдельные участки которого марсоход изучает уже более 2,5 лет.

Ученые из NASA поставили задачу перед марсоходом добраться до своеобразного "перекрестка" в кратере Езеро под названием Jurabi Point. Дело в том, что в этой местности находится много разнообразных камней и встречаются разные горные породы. Именно здесь марсоход должен будет взять образцы из одного из твердых камней, что ему не удавалось ранее. До этого марсоход успешно добывал образцы из более мягких камней.

Новая точка назначения уже давно интересует ученых, учитывая разнообразие геологических объектов, и они хотят, чтобы Perseverance их изучил. Ученые хотят определить точный возраст разных объектов, чтобы лучше понять их эволюцию со временем.

В сентябре этого года у Perseverance начался новый этап исследовательской миссии Фото: NASA

В сентябре этого года у Perseverance начался новый этап исследовательской миссии, после того, как он прибыл к геологическому объекту под названием Mandu Wall. Марсоход преодолел 350 метров по усеянному опасными для его колес камнями, чтобы достичь пункта назначения.

Когда марсоход отправится к Jurabi Point, то у него появится возможность продолжить изучение внешнего края кратера Езеро. Ученые хотят, чтобы он изучил местные горные породы для лучшего понимания их формирования и того, как они изменились за миллиарды лет. И конечно же ученые хотят выяснить, есть ли в местных горных породах следы внеземной жизни.

На краю кратера Езеро марсоход NASA проведет следующие 8 земных месяцев.

После исследования местности Jurabi Point, марсоход Perseverance начнет подъем дальше по склону края кратера, чтобы исследовать, как горные породы меняются с высотой. После этого аппарат NASA изучит русло древней реки, где также возьмет образцы.

Напоминаем, ученые из NASA показали фотографию, которую прислал марсоход Perseverance, и на ней можно увидеть закат Солнца, который никогда нельзя будет увидеть на нашей планете. Ученые рассказали, в чем причина таких различий между марсианским и земным закатом и восходом Солнца, как уже писал Фокус.

Также Фокус писал о том, что основатель компании SpaceX Илон Маск недавно озвучил примерные сроки, когда космический корабль Starship сможет осуществить приземление на Марсе. Согласно прогнозу Маска, ждать этого момента осталось всего несколько лет.