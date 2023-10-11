Космический полдень. Телескоп Уэбб сделал неожиданное открытие в спутнике Млечного Пути (фото)

Ученые из NASA показали новое изображение галактики Малое Магелланово Облако.

Ученые смогли получить много новых подробностей об эволюции галактики Малое Магелланово Облако, которая является спутником нашей галактики и расположена на расстоянии 210 тысяч световых лет от Земли. С помощью космического телескопа Уэбб они выяснили, что в этой галактике находится намного больше пыли из тяжелых химических элементов, чем считалось ранее, пишет Space.

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Ученые из NASA показали новый снимок галактики Малое Магелланово Облако с большой детализацией. В частности, телескоп сфотографировал регион, где появляются новые звезды, под названием NGC 346. Синим цветом на изображении показаны выбросы таких молекул, как силикаты и полициклические ароматические углеводороды, а красным цветом показана пыль, которую нагрели своим излучением самые яркие и самые большие звезды в центре NGC 346.

На новом изображении ученые смогли выделить 1001 звезду, большинство из которых являются молодыми звездами, которые скрыты от обзора другими телескопами пылью. Но приборы телескопа Уэбб могут увидеть эти звезды даже сквозь плотную пелену пыли.

Данный регион космоса образовался намного позже, чем Млечный Путь и это проявляется в наличии гораздо меньшего количества тяжелых химических элементов. Такие элементы формируются в течение десятков и сотен миллионов лет в ядрах большие звезд, а затем они наполняют собой окружающий космос после взрыва сверхновых.

Ученые из NASA показали новый снимок галактики Малое Магелланово Облако с большой детализацией. В частности, телескоп сфотографировал регион, где появляются новые звезды, под названием NGC 346 Фото: NASA

Космическая пыль как раз и состоит из таких тяжелых химических элементов, а учитывая возраст региона NGC 346, то такой пыли должно было быть очень мало. Но новое наблюдение телескопа Уэбб наоборот неожиданно показало наличие очень большого количества пыли.

С помощью нового снимка ученые могут лучше понять, сколько на самом деле звезд находится в данном регионе космоса, а также сколько здесь существует протозвезд, то есть объектов, которые находятся в стадии превращения в обычную звезду.

По словам ученых из NASA, полученная информация позволит улучшить понимание процессов, которые происходили во Вселенной в так называемый космический полдень миллиарды лет назад. В этот период наступил пик появления новых звезд во Вселенной, а уровень наличия тяжелых химических элементов в космосе был ниже, чем сейчас.

Фокус уже писал о том, что с помощью космического телескопа Gaia астрономы смогли идентифицировать в самом большом шаровом звездном скоплении Млечного Пути полмиллиона новых, ранее неизвестных звезд.

Также Фокус писал о том, что авторы нового исследования представили способ дешевого и быстрого полета к Нептуну, самой последней планеты Солнечной системы. Ученые предложили использовать спутник планеты для того, чтобы значительно снизить стоимость будущей миссии.