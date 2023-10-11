Обратная сторона экологии. Ученые рассказали о реальной пользе и вреде веганской диеты для детей

Проведя масштабное исследование, ученые узнали о полезных и негативных моментах веганской диеты в отношении маленьких детей, подытожив свои неоднозначные наблюдения.

Веганская диета стала популярной по многим причинам, начиная от заботы об окружающей среде и заканчивая заботой о животных и, по мнению некоторых, о собственном теле. Но как такая диета влияет на здоровье детей, оставалось загадкой. Недавно исследователи изучили этот вопрос и получили исчерпывающие ответы, пишет Medical News.

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В комплексном исследовании ученые проанализировали и объединили результаты нескольких предыдущих работ, чтобы понять, как веганская диета влияет на здоровье детей и подростков.

Положительным моментом является то, что дети, придерживающиеся веганской диеты, потребляют больше определенных витаминов и минералов, таких как фолаты, витамины С и Е, магний, калий и железо, по сравнению с детьми, употребляющими мясо. Может показаться, что веганская диета богата питательными веществами, верно? Но все не так просто.

Было замечено, что дети-веганы потребляют меньше витамина B2. И хотя, согласно некоторым исследованиям, они могут потреблять меньше кальция, новое исследование не выявило четкой разницы в потреблении кальция между детьми-веганами и детьми-мясоедами. В крови детей-веганов было больше витамина B12, но ниже уровень ферритина по сравнению с их сверстниками-мясоедами.

Одним из главных результатов исследования стало то, что дети-веганы в среднем были немного ниже ростом, чем дети, употребляющие мясо. Однако, по мнению исследователей, это может быть связано с тем, что в него были включены более молодые дети-веганы. Когда это исследование было исключено из рассмотрения, разница в росте исчезла.

Для родителей, обеспокоенных проблемой холестерина и здоровья сердца с раннего возраста, ученые отметили, что у детей-веганов наблюдался более низкий уровень "плохого" холестерина (ЛПНП) и общего холестерина. При этом другие показатели крови, например уровень триглицеридов, были одинаковыми в обеих группах.

Ученые также изучили результаты исследования, в котором дети с более высоким индексом массы тела и уровнем холестерина были посажены на различные диеты — веганскую, рекомендованную Американской кардиологической ассоциацией или средиземноморскую. Все три диеты оказались полезными: у детей, придерживающихся всех этих диет, улучшилось потребление холестерина, объем талии и некоторые показатели крови.

В ряде научных работ отмечалось, что дети-веганы могут потреблять меньше некоторых жирных кислот и иметь несколько меньшее содержание минералов в костной ткани. Однако таких исследований было недостаточно, чтобы сделать серьезные выводы.

Как и многое в диетологии, выводы последнего исследования оказались довольно неоднозначны. У веганской диеты для детей есть очевидные преимущества, например, повышенное потребление некоторых витаминов и потенциально лучший холестериновый профиль. Но есть и опасения, например, возможность снижения потребления белков и витаминов. Авторы подчеркивают, что, если родители выбирают веганскую диету для своих детей, они должны помнить об этих потенциальных недостатках и принимать соответствующие добавки.

Одним из главных выводов является необходимость проведения дополнительных исследований. Ученые хотят больше узнать о потреблении белка детьми-веганами, а также интересуются долгосрочным здоровьем костей у детей, выросших веганами.

Наконец, снижение уровня холестерина у детей-веганов может означать, что они имеют преимущество в здоровье сердца, поскольку предыдущие исследования показали, что у взрослых веганов риск сердечных заболеваний может быть ниже.

Таким образом, хотя веганская диета может быть здоровым выбором для детей, как и любая другая диета, она должна быть сбалансированной и удовлетворять все потребности в питательных веществах.

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