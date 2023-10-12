Самая старая песня, которая полностью сохранилась: что известно об "Эпитафии Сейкила" (видео)

Песни — это часть нашей истории и древнейшим из них тысячи лет. Однако среди них выделяется одна, которая сохранилась полностью: и текст, и нотная запись дошли до наших времен невредимыми.

Вы когда-нибудь задумывались, как звучит самая древняя песня в мире? Что ж, нас ждет музыкальное путешествие во времени до 1 века нашей эры благодаря "Эпитафии Сейкила" — греческой мелодии, которая выдержала испытание временем, пишет GreekReporter.

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Эта древняя мелодия вместе со словами выгравирована на колонне в Траллесе, эллинистическом городе вблизи современного Айдына, Турция. Хотя многие называют ее эпитафией, эксперты предполагают, что это мог быть памятный монумент, воздвигнутый самим Сейкилом, чтобы продемонстрировать свое музыкальное мастерство.

Надпись на потолке гласит: "Я надгробный камень, образ. Сейкил поставил меня здесь как вечный знак бессмертной памяти". Это послание поощряет нас принимать жизнь, напоминая, что она коротка, и время не ждет никого.

Нотная запись песни Фото: Wikipedia

Слова на потолке на древнегреческом языке являются прекрасным напоминанием о быстротечности жизни:

"Пока ты живешь, сияй,

не грусти совсем,

жизнь существует лишь короткое время,

и время требует своего".

"Ὅσον ζῇς φαίνου

μηδὲν ὅλως σὺ λυποῦ

πρὸς ὀλίγον ἔστι τὸ ζῆν

τὸ τέλος ὁ χρόνος ἀπαιτεῖ"

Эти слова в сочетании с нотной записью создают капсулу времени, которая переносит нас в далекую эпоху. Последние два слова на стеле, "Сейкил Эвтерпи", указывают на то, что Сейкил посвятил эту песню Эвтерпи, возможно, своей жене.

Впервые эту стелу обнаружили в 1883 году, однако позже потеряли. К счастью, ее снова нашли и теперь она хранится в Национальном музее Дании.

Спирос Гиасафакис — Эпитафия Сейкила

Что делает эпитафию Сейкила действительно выдающейся, так это то, что это не просто лирическая надпись, а часть музыкальной истории. Это древнейшее в мире известное полное музыкальное произведение. Благодаря сохранности текста и нотной записи современные музыканты смогли воспроизвести эту песню.

Музыка такая же древняя, как и само человечество, ведь флейты из кости и слоновой кости появились еще 43 000 лет назад. Многие древние музыкальные стили передаются через устные традиции. Однако, когда речь заходит о конкретных песнях, древнейшим известным полным музыкальным произведением является "Эпитафия Сейкила".

В то же время древнейшим фрагментом нотной записи является инструкция и настройки инструментов для гимна в честь правителя Липит-Иштар, записанная на шумерской глиняной табличке возрастом 4000 лет.

А вот самой старой из обнаруженных песен является "Хурриатский гимн № 6", ода богине Никкал, написанная клинописью хурритами примерно в 14 веке до нашей эры. Таблички с этой песней были найдены в 1950-х годах из руин города Угарит в Сирии. Таблички содержат указания относительно того, как играть песню на девятиструнной лире, но нотная запись сохранилась лишь частично.

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