Артефакт времен ацтеков: резную голову змеи нашли в Мехико

Исследователи нашли уникальный артефакт, а именно резную голову змеи в Мексике. Кроме невероятных размеров она удивляет цветами, которые до сих пор сохранились.

В городе Теночтитлан, который является частью Мехико, столицы Мексики, ученые нашли вырезанную из камня змею. Это открытие, которое проливает свет на богатую историю этой древней цивилизации, пишет HeritageDaily.

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Теночтитлан был могущественным городом-государством и стал ключевой частью Тройственного союза, в который входили Тескоко и Тлакопан. К 1519 году, когда прибыли испанские конкистадоры, он был на пике своего расцвета и мог похвастаться населением от 200 000 до 400 000 жителей.

Однако, приход испанцев также принес болезни, к которым мексиканцы не имели иммунитета. Это привело к разрушительной вспышке оспы, что привело к значительному сокращению населения города. По оценкам, более 50% людей в регионе стали жертвами этой болезни.

Недавние раскопки в историческом центре Мехико обнаружили нечто действительно удивительное: ацтекскую резную змею. Этот артефакт, размером 1,8 метра в длину и 1 метр в высоту, найден на глубине около 4,5 метров ниже нынешнего уровня улицы. Еще более удивительной эту находку делает то, что она обнаружена вне своего первоначального контекста, рядом с другими архитектурными элементами.

Сохранение резьбы обязано уникальным грунтовым условиям в этой местности, которые помогали защищать ее на протяжении веков. Поражает то, что более 80% резьбы все еще покрыто штукатуркой и следами пигментов таких цветов, как охра, красный, синий, черный и белый. Эти пигменты позволяют заглянуть в яркий мир мексиканцев, которые использовали их для украшения своих культовых изображений и храмов.

Чтобы обеспечить сохранность этих деликатных пигментов, исследователи используют камеру повышенной влажности, и их работа продлится до 2024 года. По словам Барахаса Роча, который возглавляет работу по сохранению цвета, эти пигменты являются хрупкими, поскольку они изготовлены из минералов и растений, что делает их сохранение крайне важным.

Это открытие не только проливает свет на художественные достижения мексиканского народа, но и связывает нас с богатой историей Теночтитлана, города, который когда-то был процветающим центром культуры и инноваций. Резьба змей напоминает нам о невероятных достижениях этой древней цивилизации и предлагает заглянуть в их мир, с его яркими цветами и изящными произведениями искусства.

Поскольку археологи продолжают углубляться в прошлое, мы можем с нетерпением ждать новых открытий, которые раскроют тайны древних цивилизаций и помогут нам оценить невероятные культуры, существовавшие задолго до нашего времени. Эта резьба ацтекской змеи — лишь один кусочек пазла, но это кусочек, который добавляет глубины и яркости гобелену человеческой истории.

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