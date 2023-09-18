Раскопанный огромный 1500-летний дворец раскрывает загадку основания города майя Каба (фото)

Неожиданное открытие дворца стало следствием другой удивительной находки во время недавних раскопок Каба, во время которых обнаружили два комплекса жилых домов.

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Во время раскопок на археологическом участке Каба, расположенном на юго-востоке Мексики, исследователи обнаружили остатки большого, ранее неизвестного дворца. Дворец, несмотря на свое нынешнее несохраненное состояние, особенно примечателен своим невероятным сходством с руинами майя шестого века, обнаруженными в северном гватемальском департаменте Петен, пишет Ancient Origins.

Эта общность намекает на возможность миграции из северных районов Центральной Америки в южную Мексику более 1500 лет назад, что позволяет понять происхождение города Каба.

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Каба находится в регионе Пуук штата Юкатан, примерно в 100 километрах к югу от современного города Мерида. Нынешние раскопки на этом доиспанском месте переплетаются с более масштабным инфраструктурным проектом "Поезд майя", который осуществляется под тщательным наблюдением Национального института антропологии и истории (INAH) мексиканского правительства.

Неожиданное открытие дворца стало следствием другой удивительной находки во время недавних раскопок Каба Фото: INAH

Неожиданное открытие дворца стало следствием другой удивительной находки во время недавних раскопок Каба, которые открыли два комплекса жилых домов. Это историческое открытие стало первым случаем обнаружения подобных сооружений на этом месте. Во время дальнейших раскопок археологи INAH наткнулись на остатки дворца майя, прилегавшего к этим жилым сооружениям.

Дворец представляет собой 26-метровое сооружение с главным фасадом, украшенным портиком с восемью пилястрами и девятью отверстиями. Его архитектура отличается сложными мотивами, включающими перья, бусины и изображения птиц, а на лестнице сохранились остатки лепной фигуры, достигающей девяти метров в длину.

Лурдес Тоскано Эрнандес, директор раскопок, сообщил, что на месте жилого комплекса найдено более 24 000 фрагментов керамических сосудов. Примечательно, что эти сосуды происходят как из местного региона Пуук, так и из Петена в Гватемале.

Кроме того, новооткрытый дворец имел черты, согласующие его с культурными тенденциями и архитектурными практиками, распространенными в Петене между 250 и 500 годами нашей эры, что совпадает с основанием поселения майя в Каба. Эрнандес утверждает, что эти доказательства подтверждают предположение о значительной миграции из этого региона.

В знак признания исторической связи Каба с майя Гватемалы, археологи INAH назвали недавно раскопанное сооружение Дворцом Петенеро.

Дворец представляет собой 26-метровое сооружение с главным фасадом, украшенным портиком с восемью пилястрами и девятью проемами Фото: INAH

Дворец Петенеро, хоть и впечатляет, является лишь одним из многих величественных сооружений Каба. Предыдущие раскопки выявили наличие многочисленных роскошных дворцов и храмов майя, ярким примером которых является Кодз Пуп, или Дворец Масок, украшенный многочисленными масками с изображением длинноногого божества дождя в культуре майя, Чаака.

"Kabah" переводится как "Властелин сильной или могучей руки". Древнейшие дворцы и храмы в этом месте можно проследить примерно до 400 года нашей эры, что позволяет предположить, что Дворец Петенеро, вероятно, построили примерно в то же время.

Зенит процветания города Каба приходится на период между 750 и 900 годами нашей эры, что совпадает с расцветом цивилизации майя в целом. Впоследствии, около 950 года нашей эры, правители города и, вероятно, его жители среднего класса покинули его, оставив после себя преимущественно обедневшее население, которое продолжало занимать это место еще несколько веков.

Это событие стало частью более масштабного цивилизационного упадка, ознаменовавшего конец господства майя в Мезоамерике.

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На момент основания города Каба майя расширяли свою империю и имели как средства, так и мотивацию для основания новых поселений в малозаселенных регионах. Древнее его местоположение находится примерно в 500 километрах к северу от Петена, что свидетельствует о готовности основателей города отправиться в дальнее путешествие в поисках идеального места для своего нового городского центра.

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