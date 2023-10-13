Разноцветная красота мрамора Парфенона: ученые обнаружили, что статуи на самом деле не были белыми

На протяжении веков мрамор Парфенона очаровывал людей своим невероятным белоснежным видом. Однако многие могут не знать, что эти древние скульптуры изначально были яркими и цветными, украшенными красками.

Поиски свидетельств этой утраченной краски были, мягко говоря, непростыми. Бывший куратор Британского музея, где хранятся эти знаковые мраморы, как-то признался, что сомневался, были ли они когда-то окрашены, после лет безрезультатных поисков следов пигмента, пишет the Guardian.

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Но теперь новаторское исследование, проведенное исследователями из Британского музея, Королевского колледжа Лондона и Чикагского института искусств, с помощью инновационных методов сканирования раскрыло удивительную тайну.

Эти сканирования обнаружили "богатство уцелевшей краски" на мраморе Парфенона, что свидетельствует о том, что первоначальная роспись этих скульптур была гораздо более сложным и изощренным процессом, чем считалось ранее.

Исследователи нашли убедительные доказательства того, что на некоторых скульптурах были сложные узоры с человеческими фигурами и узорами из пальмовых листьев. Примечательно, что эти узоры были причудливо раскрашены, чтобы соответствовать складкам и текстуре мраморной ткани, лежащей в основе скульптуры.

Вместо того, чтобы полностью потерять пигмент, скульптуры Парфенона могут быть "лучше всего сохранившимися примерами уцелевшей полихромии Афин середины пятого века до нашей эры".

Доктор Джованни Верри, ученый по консервации из Чикагского института искусств, который возглавлял исследование, описал их открытие. Они использовали неинвазивную технику визуализации, которая называется индуцированная видимым светом люминесценция, чтобы обнаружить следы пигмента, известного как египетская голубизна.

Этот древний пигмент, изготовленный из кальция, меди и кремния, широко использовался в древности. Невидимый невооруженным глазом, он излучает блестящее белое свечение при применении этого метода сканирования.

Следы египетской лазури нашли на 11 фронтонных скульптурах и одной фигуре во фризе, каждую из которых использовали различными способами. Он выделял пояс богини Ирисы, змеевидные ноги другой фигуры под названием Кекропс и даже гребень волн, из которых бог солнца Гелиос поднялся на своей колеснице.

Одно из самых интересных открытий — статуя Дионы, изображенной лежащей на завешенных драпировкой скалах со своей дочерью Афродитой. Исследователи обнаружили изображение пары человеческих ног, бегущих в узоре платья Дионы, вместе с другими изображениями, которые могут быть рукой и ногой, образуя "тканый образный дизайн с человеческими фигурами, появляющимися и исчезающими между складками одежды". Они также идентифицировали узор в виде пальметты, стилизованного мотива пальмовых листьев, который широко использовался в то время.

Это новое свидетельство ставит под сомнение предыдущее предположение, что фигуры Парфенона были нарисованы в приглушенных одеждах, возможно, для того, чтобы подчеркнуть сложность резьбы. На самом деле полихромия могла быть столь же детальной. Доктор Верри обратил внимание на техническую сложность сочетания таких сложных узоров с и без того сложной драпировкой фигур, где фигуры, казалось, появлялись и исчезали в складках.

В дополнение к обнаружению этих потрясающих узоров краски, исследователи также использовали другие технологии сканирования, чтобы исследовать, как были вырезаны статуи. Они обнаружили, что скульпторы использовали различные техники для изображения различных тканей, с острыми инструментами для льна и более плавной работой для шерсти, в то время как кожа была очень отполирована.

Несмотря на эти замечательные находки, исследователи признают, что детальное понимание того, как художники использовали эту краску, остается недостижимым. Доктор Верри отметил, что простого знания используемых пигментов недостаточно для воспроизведения истинного вида скульптур.

Это исследование не только позволило заглянуть в прошлое, но и расширило наше понимание античного искусства. Мрамор Парфенона, что когда-то считался бледным и суровым, оказался скрытым миром ярких цветов и сложных деталей, которые ждут изучения будущими исследователями и энтузиастами искусства.

Хотя полная картина остается неуловимой, это открытие дает соблазнительный намек на художественное мастерство Древней Греции и потенциал для дальнейших открытий в мире классического искусства.

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