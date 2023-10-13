Как избежать набора веса с возрастом: поможет одна дополнительная чашка кофе в день

Исследователи обнаружили, что потребление всего одной дополнительной чашки этого напитка в день может также принести приятный бонус.

Десятки исследований доказали, что кофе оказывает положительное влияние на здоровье человека в долгосрочной перспективе. Известно, что потребление эквивалента трех-четырех чашек растворимого кофе в день снижает риск многих заболеваний, в том числе болезней сердца, диабета 2 типа и даже некоторых видов рака, пишет Science Alert.

Не секрет, что большинство людей с возрастом ежегодно набирают небольшое количество веса. В новом исследовании ученые сосредоточились на понимании того, может ли кофе предотвратить этот набор веса. Хорошие новости — результаты показывают, что это возможно.

В ходе исследования ученые объединили данные трех крупных исследований, проведенных в США:

два исследования здоровья медсестер (1986-2010 и 1991-2015 годы);

исследование медицинских работников, проходившее с 1991 по 2014 годы.

Отметим, что в первых двух исследования приняли участие около 230 000 человек, а во втором — более 50 000 мужчин-медиков. Участники всех трех исследований заполнили базовую анкету, а также заполняли еще один образец анкеты каждые 4 года для оценки потребления еды и напитков. В новой работе ученые использовали объединенные наборы данных, чтобы проанализировать изменения в потреблении кофе и изменения веса реципиентов с интервалом в 4 года.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди, выпивающие дополнительную чашку кофе в день, за четыре года набрали в весе на 0,12 килограмма меньше, чем ожидали ученые. При этом добавление в напиток сахара привело к увеличению веса на несколько больше, чем ожидалось — 0,09 кг за четыре года. В то же время добавление сливок или молока в кофе — никак не влияло на набор веса.

Отметим, что средняя прибавка в весе за четыре года среди медсестер составляла 1,2 и 1,7 килограмма, в то время как участники исследования медицинских работников в среднем набирали около 0,8 кг. Исследователи также отмечают, что эти ассоциации сильнее проявлялись у реципиентов, которые были моложе и имели более высокий индекс массы тела в начале исследования.

Новое исследование является уникальным в своем роде, так как охватывает невероятное количество человек за которыми наблюдали в течение многих лет. Но стоит отметить, что работа ученых прошла рецензирование, но впереди еще окончательное форматирование и редактирование. Кроме того, авторы работы отмечают, что пока им удалось обнаружить лишь связь, но причины и следствия все еще не ясны.

И все же Лорен Болл, профессор общественного здравоохранения и благополучия, Университет Квинсленда, и Эмили Берч, диетолог, исследователь и преподаватель, Университет Южного Креста отмечают, что кофеин является природным стимулятором, о чем свидетельствуют результаты предыдущих работ. Чашка кофе способна временно снизить аппетит и повысить концентрацию внимания.

Ученые также доказали, что кофеин ускоряет метаболизм, заставляя сжигаться больше энергии во время отдыха. Однако этот эффект относительно невелик, а потому не может стать заменой регулярной физической активности и здорового питания.

Еще одним бонусом является то, что кофе обладает мягким мочегонным эффектом, что может привести к временной потере веса из-за воды. Но важно понимать, что речь идет о потере воды, а не жира, а потому вес быстро восстановится.

Ранее Фокус писал о том, что ученые выяснили, сколько нужно пить чашек кофе в день, чтобы жить дольше.

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