Ждать неделями больше не придется. Ученые создали быстрый и точный тест на уровень омега-3 в крови

Похоже, что утомительные ожидания, сделавшие важный тест довольно непопулярным из-за своей непрактичности, наконец-то позади и получить точную информацию о своем здоровье можно будет уже в ближайшем будущем.

Омега-3 жирные кислоты всегда считались "хорошими", когда речь шла о здоровье, особенно для сердца и мозга. Однако, несмотря на их пользу, наш организм не вырабатывает их самостоятельно в достаточном количестве. Это означает, что мы должны получать омега-3 из таких продуктов, как рыба, некоторых обогащенных продуктов или добавок. Одним из способов проверить, достаточно ли вы получаете этих питательных веществ, является измерение их количества в крови, в частности, в эритроцитах. Однако до сих пор проверить этот уровень было нелегко, но ученые, похоже, сделали этот процесс гораздо более простым, с помощью нового теста, пишет New Atlas.

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Чтобы узнать, достаточно ли в организме омега-3, врачам приходилось использовать сложный и медленный тест. Для его проведения требовалось много крови, а результаты можно было получить только спустя продолжительное время. Поэтому многие врачи, зачастую, не проводили его, хотя он мог дать ценную информацию о состоянии здоровья их пациентов.

Группа специалистов из Университета Макмастера, Канада, разработала новый тест. Он быстрее, не требует такого большого количества крови и может проводиться более регулярно. Вместо того чтобы проходить длительный процесс, новый метод проверяет наличие в крови определенных маркеров, связанных с уровнем омега-3. Подумайте об этом, как об использовании коротких путей для понимания общей картины гораздо быстрее, не теряя при этом детали.

В результате проведенного исследования было установлено, что один из видов омега-3, называемый DHA, лучше повышает этот уровень, чем другой, называемый EPA. Таким образом ученые заключили, что не все омега-3 одинаковы с точки зрения их пользы.

Филипп Бриц-МакКиббин, ведущий исследователь, пояснил, что если уровень омега-3, так называемый O3I, ниже 4%, то существует вероятность возникновения проблем с сердцем. С другой стороны, если он превышает 8%, то, скорее всего, вы находитесь в более безопасном положении. Хорошая новость наблюдений заключалась в том, что, по словам ученых, вы можете изменить свой уровень O3I, просто следя за своим питанием.

Новый способ тестирования поможет большему числу людей понять и отслеживать уровень омега-3 в организме. Врачам и исследователям будет легче понять, насколько сильно омега-3 влияют на наше здоровье, особенно в больших масштабах. А если мы можем получить важную информацию быстрее и проще, это всегда хорошо, так как может предотвратить сразу множество потенциальных заболеваний в будущем.

Следующая задача, стоящая перед исследовательской группой, это нахождение способа проверки этих уровней по образцам мочи. Это означает, что в дальнейшем вовсе не нужно будет проводить анализ крови для этих целей. Такое развитие технологий диагностики может означать еще более простой и комфортный опыт для пациентов.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.