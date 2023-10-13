Расшифровали обугленные тексты: ученые узнали, что написано в "потерянном" свитке (фото)

Когда Везувий извергался, он уничтожил большую библиотеку в городе Геркуланум, однако не до конца. Остались обугленные свитки, которые ученые, благодаря использованию ИИ смогли расшифровать.

Почти 2 000 лет назад, когда в 79 году нашей эры извергался могущественный Везувий, он сжег бесчисленное количество древних свитков в библиотеке роскошной виллы в римском городе Геркуланум. Эти свитки казались утраченными навсегда, но недавно исследователям удалось обнаружить первое слово из одного из этих древних текстов, используя силу искусственного интеллекта, пишет the Guardian.

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Чтобы начать Vesuvius Challenge, Силз и его команда поделились тысячами 3D-рентгеновских изображений двух свернутых свитков и трех фрагментов папируса. Они также предоставили доступ к программе искусственного интеллекта, которую они научили идентифицировать буквы в свитках, распознавая тонкие изменения в структуре древнего папируса, вызванные чернилами.

Эти неоткрытые свитки принадлежат к коллекции Французского института в Париже и являются одними из сотен, найденных в библиотеке на вилле, которая, как полагают, принадлежала выдающемуся римскому государственному деятелю, возможно, Луцию Кальпурнию Пизо Цезонину, тестю Юлия Цезаря.

Двое студентов компьютерных наук, Люк Фарритор из Небраски и Юсеф Надер из Берлина, приняли участие в Vesuvius Challenge и независимо друг от друга наткнулись на одно и то же древнегреческое слово в одном из свитков: "πορφύρας", что означает "пурпур". Фарритор, который первым нашел это слово, получил приз в размере $40 000, а Надер — $10 000.

Сейчас продолжаются переговоры за разгадывание остального текста Фото: University of Kentucky

Сейчас продолжаются переговоры за разгадывание остального текста. Доктор Федерика Николарди, папиролог из Неаполитанского университета Федерико II, сообщила, что три строки свитка, которые содержат до 10 букв, сейчас можно прочитать, и ожидается, что будет обнаружено больше. Последние находки даже показывают по меньшей мере четыре колонки текста.

Значение этого слова, "пурпурный", выходит за пределы его простого определения. Оно позволяет заглянуть в неизвестное содержание этой древней книги, намекая на возможные темы: Плиний Старший в своей "Естественной истории" исследует производство тирийского пурпура из моллюсков, а Евангелие от Марка описывает, как издевались над Иисусом, одетого в пурпурные одежды перед распятием. Точная тема этого конкретного свитка остается загадкой, но это не надолго.

Свитки из Геркуланума являются объектом огромного восхищения, поскольку они являются единственной библиотекой, сохранившейся со времен античности. Большинство исследованных на сегодня текстов написаны на древнегреческом языке, хотя некоторые из них могут быть на латыни. Эти фрагменты раскрыли письма из труда Филодема "О пороках и противоположных им добродетелях" и детали эллинистической династической истории.

Существует твердое убеждение, что нефилософская часть библиотеки еще не открыта. Возможности соблазнительны: от новых пьес Софокла до стихов Сафо, утраченных книг Ливия и тому подобное. Кроме того, открытие так называемых документальных папирусов, таких как письма и деловые бумаги, стало бы исторической сокровищницей.

Профессор Роберт Фаулер из Бристольского университета описал эту ситуацию как "буйство фантазии". Значение этих свитков для нашего понимания древней истории и культуры неизмеримо.

По словам профессора Силза, "Для меня читать слова из свитков Геркуланума — это все равно, что ступить на Луну. Честно говоря, я знал, что текст был там и ждал нашего прибытия, но прибытие происходит только на последнем шаге. А с такой талантливой командой, которая работает вместе, прочтение слов — это шаг на новую территорию, и мы его сделали. Теперь пришло время исследовать". Это открытие обещает открыть богатство знаний и инсайтов, возвращая к жизни забытый мир.

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