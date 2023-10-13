Самый ценный астероид Психея: почему он такой дорогой и можно ли добывать на нем металлы (фото)

Эксперты считают, что стоимость всех металлов на этом астероиде составляет 10 000 квадриллионов долларов.

Сейчас астероид (16) Психея, шириной 280 км, на слуху у любителей астрономии. Дело в том, что NASA попытается отправить к этому астероиду уже вечером, 13 октября, космический аппарат "Психея". Эксперты предполагают, что этот металлический астероид, который находится в главном поясе астероидов, является самым дорогим известным космическим камнем в Солнечной системе. И это связано с его составом, ведь он должен быть наполнен огромным количеством металлов. Общая стоимость этих металлов, если бы их все можно было доставить на Землю, по приблизительным оценкам составляет 10 000 квадриллионов долларов (проще говоря это единица, к которой нужно дописать 19 нулей и получится эта сумма). Из каких металлов состоит астероид Психея и можно ли их добывать? Об этом пишет Space.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Состав самого дорого астероида в Солнечной системе

Эксперты предполагают, что стоимость астероида Психея намного превышает общую стоимость всей современной экономики Земли, то есть всех экономик стран мира. Таким образом миссия NASA может проложить путь не только к новым научным открытиям, но и к будущей добыче полезных ископаемых на этом камне.

По словам Вишну Редди из Университета штата Аризона, хотя известно, что (16) Психея является металлическим астероидом, не совсем ясно из каких именно металлов он состоит. Многие ученые считают, что в основном он наполнен железом и никелем, хотя могут быть и другие металлы.

Эксперты считают, что стоимость всех металлов на астероиде (16) Психея составляет 10 000 квадриллионов долларов Фото: NASA/JPL

По словам Венди Колдуэлл, из Лос-Аламосской национальной лаборатории, США, некоторые наблюдения за астероидом (16) Психея также предполагают, что он может в основном состоять из никеля и меди.

Увы, узнать точный состав этого астероида можно будет только тогда, когда космический аппарат "Психея" достигнет пункта назначения, а это произойдет только в августе 2029 года. И то, если NASA удастся отправить этот аппарат если не 13 октября, то хотя бы до закрытия стартового окна 25 октября. Ведь сначала старт ракеты-носителя Falcon Heavy с аппаратом NASA на борту планировался на 12 октября, но погодные условия внесли свои коррективы в эти планы.

В любом случае, как считают эксперты, даже если добыть все железо на астероиде Психея, то его стоимость будет очень близкой к выше указанной цифре.

Когда можно будет добывать металлы на астероиде Психея?

Но, по словам Филипа Мецгера из Университета Центральной Флориды, пока нет соответствующих технологий, которые бы позволили проводить добычу полезных ископаемых на астероидах. Если же говорить о Психее, то этот камень вращается вокруг Солнца на расстоянии в 600 млн км от Земли. То есть затраты на доставку добытых здесь металлов могут свести на нет всю их ценность.

В то же время ученый считает, то добыча полезных ископаемых на астероидах является перспективной отраслью. В ближайшие десятилетия будут созданы необходимые технологии, и этот бизнес может быть очень прибыльным. Но если речь идет о более близких к Земле астероидах.

По словам Мецгера, на астероидах можно добывать не только металлы, например, железо. Есть астероиды, которые состоят из глины и содержат много воды. Эту воду можно использовать для создания ракетного топлива в поселениях за пределами Земли. Также на астероидах можно добывать платину, один из самых ценных металлов.

Ученые считают, что в ближайшие десятилетия ожидать появления шахтеров на астероиде (16) Психея не стоит, но они могут появиться на более близких к нам астероидах. В любом случае, как предполагают ученые, изучение астероида (16) Психея должно предоставить очень много ценных научных данных не только об астероидах вообще, но и об эволюции нашей Солнечной системы. Предполагается, то этот космический камень, являет собой металлическое ядро так и не появившейся планеты.

Как уже писал Фокус, ученые выяснили, откуда берутся загадочные магнитные поля в камнях с Луны. Новое исследование опровергает одно из противоречий теории о том, что Луна дает энергию для собственного магнитного поля.