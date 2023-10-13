Загадочные магнитные поля в камнях с Луны: ученые выяснили, откуда они берутся

Новое исследование опровергает одно из противоречий теории о том, что Луна дает энергию для собственного магнитного поля.

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Еще 40 лет назад ученые изучали лунные камни, которые доставили на Землю астронавты миссий "Аполлон". Неожиданно для себя они обнаружили, что эти камни имеют сильные магнитные поля. Но у Луны недостаточно массы и размера, чтобы давать энергию для таких сильных магнитных полей. Тем более этой энергии не хватит, чтобы оно поддерживалось 1,5 млрд лет. Так, когда же лунные камни получили такое магнитное поле? Эта загадка не давала покоя ученым многие годы, но авторы нового исследования, опубликованного в журнале Geophysical Research Letters, считают, что магнитное поле камней с Луны все же имеет естественное происхождение, пишет Space.

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Ученые ранее предполагали, что одним из источников сильных магнитных полей, которыми обладают лунные камни, могли быть космические корабли миссий "Аполлон". Но авторы нового исследование пришли к выводу лунные камни источник магнитных полей камней с Луны имеет естественное происхождение. То есть космический полет существенно не влияет на магнитную силу. Таким образом ученые опровергли одно из противоречий теории о том, что Луна дает энергию для собственного магнитного поля.

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Чтобы сделать это открытие ученые взяли 7 лунных камней, доставленных во время 4 миссий "Аполлон" и подвергли их влиянию магнитного поля, создаваемого магнитами. Эти магнитное поле по силе было эквивалентно тому, которое создается на борту космического корабля.

Чтобы сделать это открытие ученые взяли 7 лунных камней, доставленных во время 4 миссий "Аполлон" и подвергли их влиянию магнитного поля, создаваемого магнитами. Эти магнитное поле по силе было эквивалентно тому, которое создается на борту космического корабля Фото: space.com

Пусть с Луны на Землю занимает примерно 2 дня, поэтому ученые в течение этого времени воздействовали на лунные камни магнитным полем напряженностью 5 миллитесла. Это примерно в 100 раз больше, чем напряженность магнитного поля Земли. Затем они увидели, что "магнитное загрязнение" исчезает и его можно легко убрать с помощью стандартных методов.

Таким образом ученые доказали, что с помощью образцов горных пород с других космических объектов можно изучать древние магнитные поля. Дело в том, что подобные исследования важны для изучения магнитных полей планетарных тел.

Поэтому, информация о том, любые образцы с других космических объектов не будут "загрязнены" влиянием магнитных полей космических кораблей имеет важно значение для будущих миссий. Например, NASA хочет собрать и доставить на Землю образцы горной породы с Марса для их тщательного анализа и результаты нового исследования меняют подход к такому исследованию.

Фокус уже писал о том, что ученые придумали способ превратить лунную пыль в твердые дороги. Построить твердое покрытие на поверхности Луны можно, если расплавить местную пыль с помощью огромной линзы.

Также Фокус писал об одной из самых важных миссий для NASA, которая касается исследования астероида Психея. Кроме того, что он может состоять из огромного количества ценных металлов, также этот камень является ядром несостоявшейся каменистой планеты. Поэтому изучение астероида Психея может дать очень много ценной информации для ученых.