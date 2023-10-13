Загадкові магнітні поля в камінні з Місяця: вчені з'ясували, звідки вони беруться

Нове дослідження спростовує одне з протиріч теорії про те, що Місяць дає енергію для власного магнітного поля.

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Ще 40 років тому вчені вивчали місячне каміння, яке доставили на Землю астронавти місій "Аполлон". Несподівано для себе вони виявили, що ці камені мають сильні магнітні поля. Але Місяць має недостатньо маси і розміру, щоб давати енергію для таких сильних магнітних полів. Тим паче цієї енергії не вистачить, щоб воно підтримувалося 1,5 млрд років. То, коли ж місячне каміння отримало таке магнітне поле? Ця загадка не давала спокою вченим багато років, але автори нового дослідження, опублікованого в журналі Geophysical Research Letters, вважають, що магнітне поле каміння з Місяця все ж має природне походження, пише Space.

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Вчені раніше припускали, що одним із джерел сильних магнітних полів, якими володіють місячні камені, могли бути космічні кораблі місій "Аполлон". Але автори нового дослідження дійшли висновку, що місячне каміння джерело магнітних полів каменів з Місяця має природне походження. Тобто космічний політ суттєво не впливає на магнітну силу. Таким чином науковці спростували одне з протиріч теорії про те, що Місяць дає енергію для власного магнітного поля.

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Щоб зробити це відкриття, вчені взяли 7 місячних каменів, доставлених під час 4 місій "Аполлон" і піддали їх впливу магнітного поля, створюваного магнітами. Це магнітне поле за силою було еквівалентне тому, яке створюється на борту космічного корабля.

Щоб зробити це відкриття, вчені взяли 7 місячних каменів, доставлених під час 4 місій "Аполлон" і піддали їх впливу магнітного поля, створюваного магнітами. Це магнітне поле за силою було еквівалентне тому, яке створюється на борту космічного корабля Фото: space.com

Подорож із Місяця на Землю займає приблизно 2 дні, тому вчені протягом цього часу впливали на місячні камені магнітним полем напруженістю 5 мілітесла. Це приблизно в 100 разів більше, ніж напруженість магнітного поля Землі. Потім вони побачили, що "магнітне забруднення" зникає і його можна легко прибрати за допомогою стандартних методів.

У такий спосіб учені довели, що за допомогою зразків гірських порід з інших космічних об'єктів можна вивчати стародавні магнітні поля. Річ у тім, що подібні дослідження важливі для вивчення магнітних полів планетарних тіл.

Тому, інформація про те, чи будь-які зразки з інших космічних об'єктів не будуть "забруднені" впливом магнітних полів космічних кораблів має важливе значення для майбутніх місій. Наприклад, NASA хоче зібрати і доставити на Землю зразки гірської породи з Марса для їхнього ретельного аналізу і результати нового дослідження змінюють підхід до такого дослідження.

Фокус уже писав про те, що вчені придумали спосіб перетворити місячний пил на тверді дороги. Побудувати тверде покриття на поверхні Місяця можна, якщо розплавити місцевий пил за допомогою величезної лінзи.

Також Фокус писав про одну з найважливіших місій для NASA, яка стосується дослідження астероїда Психея. Крім того, що він може складатися з величезної кількості цінних металів, також цей камінь є ядром кам'янистої планети, що не відбулася. Тому вивчення астероїда Психея може дати дуже багато цінної інформації для вчених.