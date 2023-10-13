Улицы на Луне: ученые придумали способ превратить лунную пыль в твердые дороги

Построить твердое покрытие на поверхности Луны можно, если расплавить местную пыль с помощью огромной линзы.

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На спутнике Земли нет воздуха для дыхания, воды в жидком виде, а также здесь наблюдаются экстремально высокие и низкие температуры. Но самая главная проблема для астронавтов на Луне – это пыль. Она может повредить скафандры и научное оборудование. Но в то же время, как считают авторы исследования, опубликованного в журнале Scientific Reports, лунная пыль может быть полезной. Из нее можно построить твердые дороги и посадочные площадки для космических ракет. Для этого необходимо расплавить эту пыль с помощью огромной линзы, пишет The Guardian.

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Авторы нового исследования считают, что пыль на Луне может быть не только вредной, но и полезной для астронавтов. Просто ее нужно направить в нужно русло. Для того, чтобы построить базу на Луне, а уже тем более твердое покрытие на поверхности для улучшения перемещений астронавтов и роботизированных аппаратов, необходимо доставить строительные материалы с Земли. Но это очень затратная миссия, которая требует больших денежных вложений. Поэтому ученые ищут способы использования местных ресурсов для осуществления подобных задач. И одним из таких ресурсов является лунная пыль. Она повсюду на спутнике Земли, а потому ее нужно обязательно использовать, считают ученые.

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Авторы нового исследования провели эксперименты с мелкозернистым материалом под названием EAC-1A, который был создан в Европейском космическом агентстве как заменитель лунной пыли. Ученые использовали лазерный луч диаметром 50 мм для нагревания материала до температуры в 1600 градусов Цельсия, чтобы он расплавился. После этого они смогли создать треугольные "плитки" шириной примерно 25 см. По словам ученых, их можно соединить вместе и таким образом создать твердые дороги на Луне, а также посадочные площадки для ракет и космических кораблей.

Авторы нового исследования считают, что пыль на Луне может быть не только вредной, но и полезной для астронавтов Фото: NASA

Но на Луне вместо лазера нужно использовать огромную линзу, которую все же придется доставить с Земли. Ученые подсчитали, то ее площадь должна составлять примерно 2,5 м. Через эту линзу будет проходить солнечный свет, который и будет выполнять функцию лазера для нагревания лунной пыли.

Но процесс создания твердого покрытия на Луне, как считают ученые, может занять длительное время. Хотя авторы исследования указывают на то, что на Земле строительство также не происходит быстро. Например, на изготовление отдельной "плитки" требуется примерно 1 час. А для того, чтобы построить посадочную площадку на Луне размером 10 на 10 метров потребуется примерно 100 дней. Но ученые считают, что это не так и много, учитывая, что все ресурсы для строительства будут находится уже на месте, что существенно снижает стоимость строительства.

Фокус уже писал о том, что NASA обратилось к частным подрядчикам с предложением создать специальную лунную морозильную камеру, которая понадобиться во время будущих пилотируемых миссий на Луну.

Также Фокус писал о том, что Индия впервые отправит своих астронавтов на индийском космическом корабле на орбиту. Но до этого будет проведено испытание космического корабля, и оно произойдет в октябре этого года.