Сладкий, полезный для глаз, но не морковь. Популярный фрукт может восстановить зрение в возрасте

В ходе исследования ученые выяснили пользу популярного в мире фрукта для наших глаз, при этом его сорт не имеет никакого значения, что увеличивает доступность лечебных плодов для многих.

Похоже, что у ученых есть отличные новости для фанатов фруктов, а конкретнее, для любителей винограда. Недавнее исследование показало многообещающие преимущества его добавления в ежедневный рацион, особенно если вы находитесь в преклонном возрасте, пишет Medical News Today.

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Новое исследование, посвященное сладкому фрукту, было достаточно незатейливым, но только на первый взгляд. Исследователи попросили группу пожилых людей в течение четырех месяцев ежедневно съедать по полторы чашки винограда. По окончании этого периода было отмечено заметное улучшение состояния их глаз. При этом для тех, кто задумывался над тем, какой виноград есть — красный, зеленый, белый или черный, есть хорошая новость, ведь его сорт не имел значения. Оказалось, что все цвета имеют схожие преимущества.

Но почему такое внимание ученых уделялось именно к глазам? Существует заболевание, называемое возрастной макулярной дегенерацией, которое в первую очередь поражает пожилых людей. Люди, страдающие этим заболеванием, с трудом видят предметы прямо перед собой, хотя и не слепнут полностью. Это заболевание часто связывают с окислительным стрессом, которому виноград, по-видимому, помогает противостоять. Исследование показало, что именно употребление винограда может снизить риск развития этого заболевания.

Это уже не первое исследование, воспевающее виноград. Более ранние исследования, проведенные на мышах, показали, что виноград может защищать сетчатку глаза от повреждений. Другие исследования даже связывают употребление винограда с потенциальной пользой для сердца, мозга и даже функций памяти, связанных с такими заболеваниями, как болезнь Альцгеймера.

Последнее исследование винограда на предмет полезных качеств было довольно тщательным. Ученые из Сингапура разделили 34 участника на две группы. Одна группа в течение 16 недель ежедневно получала сублимированный виноградный порошок, а другая — плацебо. Каждый месяц ученые измеряли так называемую "оптическую плотность макулярного пигмента" в глазах участников. К концу исследования у группы, употреблявшей виноград, наблюдалось значительное улучшение этого показателя, что указывает на снижение факторов риска развития макулярной дегенерации.

Доктор Чжун Ын Ким, один из авторов исследования, выразила свою радость по поводу полученных результатов. Она подчеркнула, как замечательно, что простой фрукт, легко доступный и регулярно употребляемый в пищу, потенциально может принести такую пользу здоровью.

Но прежде чем бежать в магазин и запасаться виноградом, следует помнить, что это всего лишь одно исследование из целого ряда. Несмотря на то, что полученные результаты действительно многообещающие, всегда стоит употреблять все в меру. Тем не менее, если учесть все потенциальные преимущества, то можно предположить, что включение полутора чашек винограда в свой ежедневный рацион может оказаться весьма плодотворным решением.

Ранее Фокус писал о том, что в Турции обнаружили виноградную косточку возрастом не менее 3500 лет. В Турции нашли виноградную косточку, возраст которой оценивается примерно в 3 500 лет. Открытие произошло на археологическом объекте Aşağıseyit Höyük (Курган Ашагысеит).

Также Фокус писал о том, что бутылки вина вернутся на Землю с МКС, после года пребывания там. Эксперимент с вином проводился, чтобы узнать, как космическая среда влияет на химические в нем процессы.

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