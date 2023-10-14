Ужасные профессии прошлого. Собиратели пиявок использовали собственные ноги, чтобы ловить добычу

Существовало множество профессий, которые были достаточно неприятными, и, к счастью, большинство из них отошли в прошлое. Однако, профессия собирателя пиявок выделялась на общем фоне: это было не только неприятно, но и опасно для здоровья.

Среди профессий, от которых мурашки по коже, сбор пиявок — один из самых известных претендентов. Хотя сегодня пиявки часто воспринимаются как интересные реликвии древней медицины, когда-то они играли жизненно важную роль в лечении различных недугов, пишет Ancient Origins.

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Представьте, что вы живете в 1700-х или 1800-х годах, и ваша работа связана со сбором пиявок — это точно не для слабонервных людей. Сборщики пиявок имели задачу вылавливать этих созданий из их естественной среды обитания, как правило, болот.

Но как эти собиратели выманивали пиявок из их тайников? Некоторые прибегали к довольно смелым мерам, например, используя ампутированные человеческие конечности или больных лошадей в качестве приманки. Однако, из практических соображений, большинство собирателей выбирали менее ужасный подход — они использовали собственные ноги. Хотя мысль о многочисленных пиявках, которые цепляются за ноги и питаются их кровью, может показаться кошмаром, для этих собирателей это стало обычной работой.

Врач ставит пиявки пациенту Фото: Wellcome Images / CC by SA 4.0

Терпение считалось самым необходимым в этом деле. Нельзя было просто оторвать пиявку, как только она присосалась. Пиявки не спешили, примерно 20 минут, чтобы полностью насытиться кровью, прежде чем их можно было снять. Каждая пиявка означала значительную потерю крови, а также существовал риск передачи болезней, что делало многих представителей этой профессии уязвимыми к инфекциям и потере крови.

К середине 19 века сбор пиявок превратился в полноценную индустрию. Невероятные цифры, такие как 30 миллионов пиявок, экспортируемых из Германии в Америку каждый год, и ошеломляющие 42 миллиона, импортируемые Францией в 1833 году, показывают масштабы этой торговли.

К 1850-м годам чрезмерный сбор пиявок и все большие сомнения в медицинской эффективности кровопускания привели к упадку сбора диких пиявок. Некогда многочисленные пиявки стали дефицитом во многих частях Европы, а растущая стоимость еще больше снизила их привлекательность для традиционного лечения.

Сегодня древняя практика кровопускания с помощью пиявок нашла свое возрождение в конкретных современных методах лечения. Признавая их медицинскую ценность, в 2004 году FDA классифицировало пиявок как медицинские изделия. Пиявки теперь играют решающую роль в таких методах лечения, как откачивание крови из застойных ран или помощь в пришивании отрезанных пальцев.

Однако современных медицинских пиявок больше не вылавливают в дикой природе, а разводят на фермах, что обеспечивает их доступность и безопасность. А потому ужасная работа собирателя пиявок осталась на страницах истории.

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