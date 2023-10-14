Цвета древних океанов: как уникальный алмаз возрастом 3 млрд лет бросает вызов бриллиантовым нормам (фото)

В огромном мире драгоценных камней внимание ученых привлекло одно удивительное открытие — Голубой бриллиант Окаванго. Весом 20,46 карата и элегантной овальной формой, этот драгоценный камень является одной из самых редких и удивительных находок на нашей планете.

Обнаруженный на шахте Орапа в Ботсване, Голубой бриллиант Окаванго является настоящим чудом, а его невероятный голубой окрас вызывает трепет у экспертов и поклонников. Многие описывают его уникальный цвет как не похожий на любой другой голубой камень, который когда-либо видели, пишет IFLScience.

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Маркус тер Хаар из алмазной компании "Окаванго" сказал: "С первого мгновения, когда мы увидели бриллиант, стало понятно, что перед нами нечто очень особенное. Все, кто видел 20-каратный полированный бриллиант, удивлялись его уникальному окрасу, который многие считают непохожим на любой другой голубой камень, который они видели раньше. Невероятно необычно, что камень такого цвета и природы происходит из Ботсваны — такая находка случается раз в жизни".

Считается, что он происходит из глубины примерно 668 километров под поверхностью Земли — места, где присутствие бора является довольно необычным. Удивительно, но Голубой бриллиант Окаванго богат бором, превосходя по концентрации азот, который гораздо чаще встречается в большинстве бриллиантов.

Глубокий, насыщенный синий цвет бриллианта Окаванго переплетается с геологической историей Земли. Считается, что бор проник вглубь Земли вследствие столкновения тектонических плит, в результате чего одна плита погрузилась под другую, унося с собой бор из океана.

Этот удивительный процесс, известный как субдукция, произошел около трех миллиардов лет назад и до сих пор до конца не изучен. Такие драгоценные камни, как Голубой бриллиант Окаванго, помогают ученым разгадать тайны геологического прошлого нашей планеты.

Уникальный голубой цвет бриллианта связан с древними океанами Фото: Okavango Diamond Company

Изначально этот бриллиант нашла компания Okavango Diamond Company (ODC) в Ботсване как необработанный камень весом 41,11 карата. Однако после тщательной огранки и полировки алмаз классифицировали как бриллиант типа IIb "Фантазийный глубокий синий" с овальной бриллиантовой огранкой, что является самой высокой классификацией для синих бриллиантов.

Бриллианты обычно образуются из атомов углерода, что делает их бесцветными. Однако примеси могут придавать им различные цвета, превращая их в редкие и ценные драгоценные камни.

Цветные бриллианты чрезвычайно редки, они составляют около 0,01 процента — один на 10 000, добываемых в мире. Среди них самыми редкими являются голубые, розовые, зеленые, фиолетовые, оранжевые и красные бриллианты, тогда как желтые и коричневые встречаются относительно чаще.

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Голубой бриллиант "Окаванго" является свидетельством невероятных геологических процессов Земли и тайн, скрытых глубоко в ее слоях. Продолжая исследовать и изучать алмазы, мы получаем ценную информацию об их формировании и распространении.

Но дело не только в научном любопытстве; открытие исключительных драгоценных камней, таких как Голубой бриллиант Окаванго, имеет и практическое значение. Эти драгоценные камни могут дать ценную информацию о геологической истории Земли и помочь нам понять условия, которые приводят к их уникальным цветам. Кроме того, эти великолепные драгоценности часто продаются по чрезвычайно высоким ценам, способствуя развитию экономики регионов, где они найдены.

В мире редких и ценных драгоценных камней голубой бриллиант Окаванго является свидетельством тайн нашей планеты и красоты, которую она может создавать на протяжении миллиардов лет. Эта необычайная находка приглашает нас оценить чудеса, которые Земля продолжает открывать глубоко в своих скрытых слоях.

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