Адские гончие и морские кентавры. В Италии найдена гробница возрастом 2200 лет в идеальном состоянии

Археологи обнаружили в ней удивительные картины с мифическими животными и плиткой, которая все еще сохранилась на входе.

В Италии, недалеко от Неаполя, археологи раскопали гробницу возрастом 2200 лет, стены которой украшают картины с изображением странных мифических существ: пары ихтиокентавров, у которых человеческие головы и туловище, а нижняя часть напоминает тела лошади и хвост рыбы, пишет Live Science.

Авторы исследования отмечают, во время раскопок для инфраструктурных работ они заметили гипогей — большую гробницу с камерами для захоронения нескольких человек. Удивительно, но несмотря на свой возраст гробница сохранилась в идеальном состоянии, а ее вход все еще украшает плитка.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

На стенах гробницы исследователи обнаружили многочисленные фрески с изображениями мифических существ. На рисунках можно увидеть два морских кентавра, которые, как предполагается, являются изображениями Афроса и Битоса — пары мифологических морских богов, являющихся олицетворением морской пены и океанской бездны.

Отметим, что эти морские боги часто изображаются на фресках того времени в коронах из клешней омаров, однако на стенах этой гробницы ихтиокентавры тянутся друг к другу и удерживают большой щит, известный как клипеус. Кроме того, сцену фрески завершают два крылатых младенца, похожих на Купидона.

Гробница также покрыта расписными гирляндами и украшена потрясающими изображениями Цербера (мифического трехголового пса, охраняющего подземный мир). Рядом с трехглавым псом также изображен бог Меркурий, которого легко узнать по его крылатой шляпе. Археологи также обнаружили, что в гробнице есть алтарь, на котором члены семьи, вероятно, оставляли подарки усопшим, и погребальные кровати, где до сих пор покоятся умершие.

Гробница была обнаружена в 12 километрах к северо-западу от Неаполя и раскрывает историю региона Джулиано — эта территория была одной из небольших населенных частей Кампании, плодородного региона, который в древние времена включал в себя города от Капуи до Салерно.

К слову, в более ранних археологических раскопках в вулканической зоне Кампи Флегрей, окружающей Джулиано, ученые уже обнаружили ряд захоронений, охватывающих четыре столетия от республиканской до имперской эпохи. Новое захоронение получило название "Гробница Цербера", в дальнейшем ученые планируют закончить исследовать ее и приступить к работам на остальной части могильника.

Ранее Фокус писал о том, что открывший гробницу Тутанхамона археолог, украл сокровища фараона: появились доказательства.