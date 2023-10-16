Бегемот против большой белой акулы. Ученые использовали ИИ для воссоздания схваток свирепых животных

Едва ли нам когда-то удастся наблюдать эти сражения в реальном мире, однако исследователи предлагают взглянуть, как бы это могло быть.

Бегемот и большая белая акула являются двумя самыми свирепыми животными на Земле. Но задумывались ли вы когда-нибудь, как могла бы выглядеть схватка между этими двумя гигантами? Ученые задумались, и воссоздали эту битву с помощью ИИ, пишет Daily Mail.

В ходе исследования ученые из Animal Matchup заручились поддержкой чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT и использовали ряд вводных, в том числе размер, вес, силу, скорость, наступательные и оборонительные способности 256 животных. В результате им удалось обнаружить самое сильное и свирепое существо на Земле.

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Для каждого матча ученые провели серию из 11 боев и выдвинули животное с самым высоким процентом побед. По словам команды, чрезвычайно сложно предугадать, как одни животные будут реагировать на других, однако ИИ и ученые пытаются сделать обоснованные предположения о том, как мог бы развиваться бой. Исследователи показали, как выглядели бы схватки друг против друга топ-10.

Африканский слон

Именно он стал победителем всего турника, одолев капибару, макаку-резуса, африканского каменного питона, малайского тигра, казуара, колоссального кальмара, морского крокодила и сибирского тигра.

Высота слонов достигает 3,96 метра, а его масса тела рекордных 10,4 тонны — в результате африканский слон является крупнейшим наземным животным из ныне живущих на Земле.

По словам ученого по дикой природе в Animal Matchup, доктора Арджуна Дира, данные моделирования ИИ согласуются с пониманием ученых впечатляющих качеств африканского слона. Фактически их огромные размеры в сочетании с силой и интеллектом давно поставили их на вершину боевых способностей в мире животных. Ученые отмечают, что африканские слоны не только обладают огромной физической силой, но также демонстрируют замечательное социальное поведение и способности решать проблемы, что делает их "культовым видом".

Сибирский тигр

На втором месте расположился азиатский тигр, победивший галапагосскую черепаху, странствующего альбатроса, дымчатого леопарда, кашалота, белоголового орлана, леопарда и бегемота.

Эти животные, также известные как амурские тигры, являются одними из крупнейших подвидов тигров в мире: вес самцов может достигать 190 кг, а самок — 130 кг.

Исследователи отмечают, что сегодня сибирские тигры находятся под серьезной угрозой исчезновения в дикой природе — предполагается, что на Дальнем Востоке их осталось всего 265-486 особей.

Морской крокодил

Это животное заняло третье место, одолев таких противников, как акула-бык, косатка, кальмар Гумбольта, орел-гарпия, американский аллигатор, тигровая акула. Фактически он проиграл лишь один бой, уступив африканскому слону.

Отметим, что морские крокодилы могут достигать в длину более 6,5 метров и веса более 998 кг — они являются крупнейшими рептилиями на Земле.

Бегемот

Четвертое место занимают бегемоты. Несмотря на то, что их часто изображают спокойными и послушными, одни являются одними из самых свирепых существ в животном мире.

Вес бегемотов может достигать 1800 кг, при этом они остаются удивительно проворными и особенно грозны благодаря своим мощным укусам.

В моделировании ученых бегемоту удалось одержать победу в 6 боях с тапиром Бэрда, американским черным медведем, акулой-молотом, акулой-мако, белым медведем и даже большой белой акулой.

Четвертое место занимают бегемоты Фото: BBC

Леопард

Скрытность и ловкость леопарда позволили ему одержать пять побед над пауком-бродягой, каменной кошкой, горной гориллой, южным морским слоном и лосем. Однако в финальной схватке он все же потерпел поражение от сибирского тигра.

Тигровая акула

Если говорить о самых свирепых морских хищника, на ум приходит большая белая акула. Однако моделирование показывает, что именно тигровая акула показала себя лучше, обойдя пять опасных противников.

В исследовании тигровой акуле удалось одолеть гадюку-ресничку, оцелота, электрического угря, снежного барса и нильского крокодила. Но в конечном итоге ей не удалось справиться с морским крокодилом.

Тигровая акула показала себя лучше, обойдя пять опасных противников Фото: Five Oceans

Белый медведь

Главный хищник Арктики и самый крупный медведь в мире — белый медведь — расположился на 7 месте.

В его пасти спрятаны 42 острых, как бритва, зуба, которые способны разорвать жертву, а размер лап составляет 30 сантиметров.

Симуляция показала, что ему удалось победить габунскую гадюку, варана, гигантскую выдру, дикого водяного буйвола и внутреннего тайпана. Но в конечном итоге белый медведь проиграл в поединке с бегемоту.

Колоссальный кальмар

Эти гигантские кальмары обитают в глубоком море, окружающем Антарктиду. Длина их тела и щупалец достигает 14 метров, а их вес составляет 500 кг, что делает их крупнейшими беспозвоночными на Земле.

Колоссальный кальмар одержал победу над черным кайманом, крокодиловым вараном, шимпанзе, гауром и росомахой, но, увы, не смог справиться с африканским слоном.

Нильский крокодил

На 9 месте расположился нильский крокодил весом около 276 кг, обитающий в пресноводных местах обитания в Африке.

В турнире ему удалось победить краснобрюхую пиранью, полосатую гиену, борнейского орангутанга и белого носорога. Но в конце концов он уступил тигровой акуле.

Казуар

Замыкает десятку лидеров казуар, который считается самой опасной птицей в мире. Его трехпалая лапа имеет кинжалообразный коготь длиной до 10 сантиметров, а потому всего одним точным ударом птица может нанести серьезный урон.

Кроме того, эти удивительные птицы способны подпрыгивать на 2 метра и плавать, что помогло ему одолеть зебру Греви, суриката, оливкового бабуина и бонобо. Но он проиграл африканскому слону.