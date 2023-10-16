Гигантские капли в недрах Земли. Под Африкой могут скрываться остатки другой древней планеты (видео)

Исследователи обнаружили в этом регионе две огромные структуры и теперь пытаются разгадать, чем они являются на самом деле.

Не существует прямого способа заглянуть в недра Земли и внимательно изучить самое сердце нашей планеты, не сжигаясь дотла и не пробиваясь сквозь километры пород. Самая глубокая яма, которую когда-либо удалось пробурить человечеству, ее ласково прозвали "входом в ад", имеет глубину всего 12 263 метра. Увы, это еще слишком далеко от прорыва земной коры в нижних слоях, пишет IFLScience.

Однако ученые научились достаточно эффективно заглядывать под земную поверхность, используя сейсмическую томографию. Таким образом под Африкой и Тихим океаном, в самой нижней части мантии Земли, вокруг земного ядра, удалось обнаружить две гигантские капли, составляющие от 3 до 9% объема нашей планеты.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Исследователи используют землетрясения для создания карту недр Земли. Поскольку горные породы и жидкости на нашей планете имеют разную плотность, волны энергии движутся сквозь них с разной скоростью. Это позволяет геологам понять, через какой именно тип материала проходят эти волны.

Используя этот метод ученые обнаружили две большие и странные структуры, известные как большие провинции с низкой скоростью сдвига (LLSVP). Эти области ученые, как правило, называют каплями, в волны в них движутся медленнее, чем через окружающую нижнюю мантию. Теперь ученые считают, что под Африкой скрыта область, известная как "Тузо": ее высота составляет около 800 километров, что равно около 90 вершин Эвереста.

Что же на самом деле представляют собой эти структуры? К сожалению, ученые все еще не могут ответить наверняка, однако несколько идей у ученых все же имеется. Исходя из того, что объекты плотнее окружающей мантии, ученые предполагают, что они состоят из другого материала, хотя и не могут наверняка сказать из какого.

Основная гипотеза исследователей состоит в том, что LLSVP представляют собой груды океанической коры, которые в течение миллиардов лет погружались и накапливались. Однако есть и другая теория, куда более забавная: предполагается, что эти огромные капли могут представлять собой куски другой древней планеты.

Речь идет о планете Тейя — гипотетическая планета размером с Марс, которая столкнулась с Землей около 4,5 миллиарда лет, выбросив достаточное количество камня для формирования Луны. Некоторые исследователи выдвигают гипотезу, что обнаруженные под Африкой структуры в действительности являются частями самой Тейи — более плотной мантии протопланеты, которая смешалась с мантией Земли во время столкновения.

Сколь бы забавной не казалась эта теория, в 2021 году ученые смоделировали такой сценарий и обнаружили, что мантия Тейи в действительности могла бы уцелеть, если бы она была всего на 1,5-3,5% плотнее земной.

Ранее Фокус писал о том, что произойдет, если Южная Америка вновь объединится с Африкой.