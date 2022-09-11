Ученые рассказали, что произойдет, если Южная Америка вновь объединится с Африкой

Учитывая то, что литосферные плиты постоянно двигаются, не исключено, что однажды два континента воссоединятся. Но, как отмечают эксперты, в этом есть как плюсы, так и минусы.

Миллионы лет назад все континенты Земли были одним целым и представляли собой суперконтинент — Пангею, существовавший в позднем палеозое и раннем мезозое 335-175 млн лет назад, пишет What If.

Как известно, земля постоянно движется. Но что если в какой-то момент Южная Америка и Африка объединятся вновь? К чему это приведет? Будет ли это хорошо или плохо для нашей планеты и нас самих? Могут ли появиться новые виды животных?

300 миллионов лет назад на нашей планете был всего один континент — Пангея. Однако этому суперконтиненту не суждено было существовать долго. А все потому, что жесткая внешняя оболочка земной коры, литосфера, разбита на несколько плит. Эти плиты плавают поверх мантии и двигаются.

В результате смещения мантии и произошел раскол Пангеи. Из этих кусков образовалось несколько более мелких суперконтинентов, которые в конечном итоге также распались. Одной из них была Гондвана, частью которой были Африка и Южная Америка. Этот огромный массив суши покрывался тропическими лесами в то время, как динозавры еще бродили по земному шару.

Если эти плиты продолжают двигаться, значит, есть вероятность, что эти два континента когда-нибудь снова встретятся, где-то через пары сотен миллионов лет. Если мы доживем до этого времени, то каким мы увидим это эпическое воссоединение?

Обычно континенты движутся со скоростью 1,5 см в год. Если предположить, что Африка и Южная Америка встретятся на полпути в южной части Атлантического океана, им потребуется около 230 миллионов лет, чтобы соединиться.

[ + – ] Миллионы лет назад все континенты Земли были одним целым и представляли собой суперконтинент — Пангею

Учитывая тот факт, что мантия под этими континентами потерпела множество изменений, это сильно потрясет их плиты и подтолкнет друг к другу.

Даже если бы они перемещались примерно с такой же скоростью, как и люди — 1,3 м/с, то Африка и Южная Америка воссоединились бы примерно за 30 дней. Конечно, это будет довольно шаткое "путешествие", которое вызовет сильные землетрясения на обоих континентах, а ежемесячные землетрясения — это далеко не весело.

При таком раскладе суперконтинент автоматически станет самым большим в мире, в 1,5 раза больше Азии. В таком случае Нигерия и Камерун теперь будут граничить с Бразилией, Уругвай с Анголой, а Аргентина с ЮАР.

Между двумя частями Африки образуется совершенно новая горная цепь. Это обеспечит естественную границу между странами, что может помочь ослабить потенциальную напряженность в отношении распределения земли. К сожалению, на формирование таких возвышенностей может уйти много миллионов лет. Поэтому странам придется прибегнуть к дипломатии, чтобы определить границы.

Только представьте, что в какой-то момент вы окажетесь в Бразилии. Конечно, вы испытаете приток культур. Но с другой стороны, вам придется выбросить большую часть купальников. Ведь все прибрежные районы страны перестанут существовать, что положит конец пляжной культуре, которая является неотъемлемой частью Бразилии.

В таком случае Африка станет невероятно важным экспортером товаров. Одна только Южная Америка производит и продает огромное количество продуктов, от сахара до бананов, говядины и кукурузы. Добавьте к этому топливо и сырье. Сама по себе Африка экспортирует текстиль и одежду, а также все, что связано с нефтью. Но давайте не будем забывать, что она поддерживает вторую по величине горнодобывающую промышленность в мире. А с развитием возобновляемых источников энергии спрос на многие из этих полезных ископаемых, таких как медь и никель, будет расти.

[ + – ] В конце докембрия (750—530 млн л.н.) Южная Америка и Африка были также частью суперконтинента Гондваны

Кроме того не стоит забывать о миграции животных. Без гор на их пути виды, уникальные для каждого континента, могут распространиться на новые территории. Разбив лагерь в лесу Амазонки, вы сможете пересечься с африканским слоном, бегемотом или пятнистой гиеной, а открыв окно в Нигерии, вы увидите в своем саду ленивца, водосвинку или даже гигантского муравьеда.

Также не стоит забывать о необычных растениях и насекомых. Если вы помешаны на природе, этот кроссовер может показаться захватывающим, но это будет не что иное, как плохие новости для региональных экосистем. Вновь прибывшие виды станут хищниками, конкурентами и паразитами местных растений и животных. Не говоря уже о возможных распространителях болезней. Все это будет угрожать биоразнообразию.

Потребуется много времени, прежде чем в приграничных регионах будет установлено равновесие. Как только все уладится, некоторые виды смогут скрещиваться, приведя к появлению новых гибридных животных. Так, у нас уже есть леопоны, лигры и бифало. Но мы сможем увидеть больше таких видов, хотя и уйдет на это тысячи лет.

Если говорить более позитивно, Африка в дополнение к географическому воссоединению может стать местом великого культурного объединения. Ведь со временем в мире появятся новые языки, например, смесь зулусского и испанского в Аргентине.