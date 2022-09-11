Вчені розповіли, що станеться, якщо Південна Америка знову з'єднається з Африкою

Враховуючи те, що літосферні плити постійно рухаються, цілком ймовірно, що одного разу два континенти з'єднаються. Але, як зазначають експерти, у цьому є як плюси, так і мінуси.

Мільйони років тому всі континенти Землі були одним цілим суперконтинентом — Пангеєю, який існував у пізньому палеозої та ранньому мезозої 335-175 млн років тому, пише What If.

Як відомо, земля постійно рухається. Але якщо колись Південна Америка і Африка об'єднаються знову? До чого це призведе? Чи буде це добре, чи погано для нашої планети та нас самих? Чи можуть з'явитися нові види тварин?

300 мільйонів років тому на нашій планеті був лише один континент — Пангея. Однак цьому суперконтиненту не судилося існувати довго. А все тому, що жорстка зовнішня оболонка земної кори, літосфера, розбита на кілька плит. Ці плити плавають поверх мантії та рухаються.

Внаслідок зсуву мантії і стався розкол Пангеї. З цих шматків утворилося кілька дрібніших суперконтинентів, які зрештою також розпалися. Однією з них була Гондвана, частиною якої були Африка та Південна Америка. Цей величезний масив суші покривали тропічні ліси, коли динозаври ще блукали по земній кулі.

Якщо ці плити продовжують рухатися, значить, є ймовірність, що ці два континенти колись знову зустрінуться, десь через кількасот мільйонів років. Якщо ми доживемо доти, то яким ми побачимо це епічне возз'єднання?

Зазвичай континенти рухаються зі швидкістю 1,5 см на рік. Якщо припустити, що Африка та Південна Америка зустрінуться на півдорозі в південній частині Атлантичного океану, їм знадобиться близько 230 мільйонів років, щоб з'єднатися.

[ + – ] Мільйони років тому всі континенти Землі були одним цілим суперконтинентом — Пангеєю

Враховуючи той факт, що мантія під цими континентами зазнала безліч змін, це сильно вразить їхні плити та підштовхне одне до одної.

Навіть якби вони рухалися приблизно з такою самою швидкістю, як і люди — 1,3 м/с, то Африка та Південна Америка возз'єдналися б приблизно за 30 днів. Звичайно, це буде досить хитка "подорож", яка спричинить сильні землетруси на обох континентах, а щомісячні землетруси — це зовсім не весело.

За такого розкладу суперконтинент автоматично стане найбільшим у світі, в 1,5 раза більшим за Азію. У такому разі Нігерія та Камерун тепер межуватимуть із Бразилією, Уругвай з Анголою, а Аргентина з ПАР.

Між двома частинами Африки утворюється зовсім новий гірський ланцюг. Це забезпечить природний кордон між країнами, що допоможе послабити потенційну напруженість щодо розподілу землі. На жаль, на формування таких височин може піти багато мільйонів років. Тому країнам доведеться вдатися до дипломатії, щоби визначити кордони.

Тільки уявіть, що в якийсь момент ви опинитеся у Бразилії. Звичайно, ви відчуєте приплив культур. Але з іншого боку, вам доведеться викинути більшу частину купальників. Адже всі прибережні райони країни перестануть існувати, що покладе край пляжній культурі, яка є невіддільною частиною Бразилії.

У такому разі Африка стане надзвичайно важливим експортером товарів. Одна тільки Південна Америка виробляє та продає величезну кількість продуктів, від цукру до бананів, яловичини та кукурудзи. Додайте до цього паливо та сировину. Сама собою Африка експортує текстиль і одяг, і навіть, що пов'язані з нафтою. Але не забуваймо, що вона підтримує другу за величиною гірничодобувну промисловість у світі. А з розвитком відновлюваних джерел енергії попит на багато цих корисних копалин, таких як мідь і нікель, зростатиме.

[ + – ] Наприкінці докембрія (750-530 млн л.н.) Південна Америка та Африка були також частиною суперконтиненту Гондвани

Крім того, не варто забувати про міграцію тварин. Без гір на їхньому шляху види, унікальні для кожного континенту, можуть поширитися на нові території. Отаборившись у лісі Амазонки, ви зможете перетнутися з африканським слоном, бегемотом або плямистою гієною, а відкривши вікно в Нігерії, ви побачите у своєму саду лінивця, водосвинку або навіть гігантського мурахоїда.

Також не варто забувати про незвичайні рослини та комах. Якщо ви схиблені на природі, цей кросовер може здатися захоплюючим, але це буде не що інше, як погані новини для регіональних екосистем. Види, що знову прибули, стануть хижаками, конкурентами і паразитами місцевих рослин і тварин. Не кажучи вже про можливих розповсюджувачів хвороб. Все це загрожуватиме біорізноманіттю.

Потрібно багато часу, перш ніж у прикордонних регіонах встановиться рівновага. Як тільки все владнається, деякі види зможуть схрещуватися, привівши до появи нових гібридних тварин. Так, у нас вже є леопони, лігри та біфало. Але ми зможемо побачити більше таких видів, хоч і піде на це тисячі років.

Якщо говорити позитивніше, Африка на додаток до географічного возз'єднання може стати місцем великого культурного об'єднання. Адже згодом у світі з'являться нові мови, наприклад, суміш зулуської та іспанської в Аргентині.