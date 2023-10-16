Добывали воду в Сахаре: как исчезнувшая цивилизация процветала в пустыне

Как оказалось, когда-то в пустыне Сахара существовала целая империя, которая умела добывать воду в этом засушливом регионе. Однако их цивилизация в конце концов пришла в упадок.

Пустыня Сахара, известная своими суровыми условиями, может показаться маловероятным местом для процветания цивилизации. Однако новые исследования раскрывают невероятную историю древнего общества Гарамантиды, которое сумело сделать эту засушливую землю своим домом почти на тысячу лет, пишет Phys.org.

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Примерно 11 000-5 000 лет назад Сахара пережила период трансформации из-за муссонных дождей. Это превратило пустыню в более пригодное для жизни место, обеспечив ее водными ресурсами и поддержкой для цивилизаций. Но когда муссоны прекратились 5 000 лет назад, Сахара вернулась к своему суровому, сухому состоянию, и большинство цивилизаций покинули этот регион. Гараманты, однако, стали исключением.

Гараманты процветали в юго-западной Ливийской пустыне с 400 г. до н. э. до 400 г. н. э., выдерживая условия, очень похожие на современную Сахару. Это было первое урбанизированное общество, которое поселилось в пустыне без непрерывного течения реки. Хотя поверхностные воды, которые когда-то существовали во времена "Зеленой Сахары", исчезли, гарамантам повезло: под землей, в огромном водоносном горизонте песчаников, залегал значительный источник воды. Этот водоносный горизонт мог быть одним из крупнейших в мире.

Поперечный разрез, показывающий, как работает кяриз. В склоне холма прокладывают туннель с вертикальными шахтами, идущими вверх, пока не достигнут грунтовых вод. Затем грунтовые воды стекают по туннелю вниз Фото: Frank Schwartz

Они применили технологию кяриз, которую, вероятно, принесли верблюжьи торговые пути из Персии через Сахару. Метод предусматривал рытье пологих туннелей в склонах холмов, чуть ниже уровня грунтовых вод. Подземные воды стекали в эти тоннели, питая оросительные системы. В целом гараманты построили 750 километров подземных тоннелей и шахт, чтобы получить доступ к скрытому источнику воды.

Фрэнк Шварц, ведущий автор этого исследования и профессор Университета штата Огайо, соединил археологические находки с гидрологическим анализом, чтобы понять, как гараманты смогли достичь этого чуда добычи воды. "Их кяризы на самом деле не должны были работать, потому что кяризы в Персии имеют ежегодное пополнение воды в результате таяния снега, а здесь пополнение было нулевым", — отметил Шварц. Иначе говоря, их успех был вопреки обстоятельствам.

Однако удача гарамантов в конце концов иссякла, когда уровень грунтовых вод опустился ниже уровня их туннелей. Это создало значительную проблему для их общества.

"Если взглянуть на современные примеры, такие как долина Сан-Хоакин, то можно увидеть, что люди используют подземные воды быстрее, чем они пополняются, — предупреждает Шварц. — В этом году в Калифорнии была замечательная влажная зима, но это произошло после 20 лет засухи. Если тенденция к засушливым годам сохранится, Калифорния в конце концов столкнется с той же проблемой, что и Гарамантида".

В конце концов, Гарамантида упала из-за истощения запасов воды, что является суровым напоминанием о последствиях чрезмерного использования подземных вод. Это поучительная история, которая показывает важность управления и сохранения этого жизненно важного ресурса для обеспечения устойчивости цивилизаций перед лицом сложных природных условий.

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