Дочь Кира, жена Дария и мать Ксеркса: что известно об Аттосе, царице империи Ахеменидов

Дочь Кира Великого, Аттоса играла важную роль в империи Ахеменидов, продвигая зороастризм и принимая решения вместе со своим мужем Дарием Великим.

Во времена империи Ахеменидов — огромной и влиятельной империи, основанной Киром Великим около 550 года до нашей эры — одной из важных политических фигур стала Атосса. Она не только была дочерью Кира, но и женой следующего правителя, Дария Великого, пишет Ancient Origins.

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Имя Атосса происходит из древнеперсидского языка, а это значит, что его точное значение нам сегодня не совсем понятно. Однако считается, что ее имя может означать такие черты, как "очень щедрая" или "хорошо одаривающая". В ее времена имена выбирали очень тщательно, особенно среди королевских особ, чтобы они отражали черты и стремления человека. Имя Атосса, вероятно, воплощало достоинство и статус ее царского рода, отражая глубокое влияние господствующей религии того времени — зороастризма.

Атосса родилась около 550 года до н.э., ее матерью была Кассандра, одна из жен Кира, а ее брат Камбиз II впоследствии стал царем Персии. Хотя у нас есть ограниченная информация о ее ранней жизни, как принцесса, она должна была получить королевское образование, которое включало изучение персидских обычаев, традиций, языков, истории и, вероятно, учения зороастризма.

В молодом возрасте Атосса вышла замуж за самого влиятельного человека в империи, Дария I. После смерти Кира Великого началась борьба за власть, и Дарий стал императором, закрепив свое положение браком с Атоссой. Этот брак также легитимизировал претензии Дария на персидский трон, поскольку Атосса была потомком царского рода.

Дарий Великий, основатель империи Ахеменидов, Первой Персидской империи Фото: Public Domain

Атосса была далеко не пассивной фигурой при персидском дворе. Она имела значительное влияние как царица и принимала активное участие в формировании политики и принятии решений, особенно во время правления своего мужа Дария I. Она также родила Дарию сына Ксеркса I, который впоследствии стал императором.

Однако ее жизнь не лишена неприятностей. Древнегреческий историк Геродот писал о "кровоточащей шишке на ее груди", и считается, что у нее был первый зафиксированный случай мастита в истории, который успешно вылечил греческий врач, по имени Демокед. Он на то время был рабом. За это врач стал сотрапезником Дария, хотя и не получил свободу, пока не сумел сбежать.

Как царица, Атосса сыграла важную роль в продвижении зороастрийской религии, господствующей веры в Персидской империи. Эта религия оказала значительное влияние на персидскую культуру и общество, и ее влияние распространялось и на царский двор. Она прожила достаточно долго, чтобы увидеть, как ее сын, Ксеркс I, стал императором и начал вторжение в Грецию.

Жизнь Атоссы служит ярким примером того, что даже в античные времена женщины знатного происхождения могли занимать важные должности и играть значительную роль при дворе. Ее влияние и уважение были очевидны даже в ее захоронении. Атосса похоронена в величественной высеченной в скале гробнице вместе со своим мужем, Дарием Великим.

Однако важно помнить, что историческая информация по этой эпохе часто ограничена и может быть предвзятой со стороны греческих историков. Поэтому, хотя жизнь Атоссы захватывающая, о ней и вкладе этой царицы можно узнать еще много нового, что делает ее предметом постоянных исследований и разведок историков и археологов.

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