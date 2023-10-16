Мрачное наследие. Потомков выживших преследует "проклятие" китобойного промысла

Новое исследование назвало два типа китов, которые утратили всю линию материнского ДНК в эпоху китобойного промысла.

Охота на китов в 20-м веке значительно сократила генетическое разнообразие гигантов океана, и ученые считают, что оно особенно разрушительно сказалось на двух видах китов, пишет Science Alert.

Коммерческий китобойный промысел столетиями убивал китов по всему земному шару ради китового жира и мяса. При этом некоторые популяции морских гигантов были уничтожены полностью, а другие оказались на грани исчезновения. Далее в действие вступил международный мораторий на коммерческий китобойный промысел, который в конце концов помог остановить эту бойню. Но новое исследование показывает, что мрачное наследие эпохи китобойного промысла, вероятно, все еще преследует потомков выживших китов.

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В новом исследовании команда из Института морских млекопитающих Университета штата Орегон изучила кости китов, найденные на пляжах возле заброшенных китобойных станций на острове Южная Георгия в южной части Атлантического океана. Возраст некоторых из этих костей достигает 100 лет, однако они хорошо сохранились благодаря холодному тундровому климату острова.

В ходе исследования ученые сравнили ДНК старых костей с ДНК китов, ныне живущих в этом районе, сосредоточив внимание на трех видах Южной Атлантики: синих, плавниковых и горбатых китах. Результаты свидетельствуют о том, что охота на китов в прошлом веке оказала особенное влияние на два вида: синих (Balaenoptera musculus) и горбатых китов (Megaptera novaeangliae). Ученые полагают, что они полностью утратили всю линию материнской ДНК.

По словам первого автора исследования, морского эколога Анджелы Срембы, материнская линия часто связана с культурными воспоминаниями животных, например, местами кормления и размножения, которые передаются китами из поколения в поколение. Фактически, если материнская линия утрачена, эти знания, вероятно, также будут потеряны.

Популяции китов в других местах сокращались, а потому китобои все чаще нацеливались на Южное полушарие, создавая китобойные станции в отдаленных местах, например на острове Южная Георгия. Данные свидетельствуют о том, что с начала века до 1960-х годов только в Южном полушарии было уничтожено более 2 миллионов китом, в том числе 175 000 китов возле острова Южной Георгии.

В тот момент на острове располагалось сразу несколько китобойных станций, а его земли по-прежнему усеяны тысячами выброшенных костей. Команда обнаружила, что некоторые популяции китов в Южной Атлантике понемногу восстанавливаются, однако многие из них все еще ниже предполагаемой численности до начала охоты на китов. Ученые полагают, это связано с масштабами прошлого забоя, а также медленными темпами размножения крупных китов.

По словам соавтора исследования, морского биолога из Института морских млекопитающих штата Орегон Скотта Бейкера, в течение 60 лет киты отсутствовали в местах нагула Южной Георгии — это позволяет предположить, что их культурная память попросту была утеряна. К счастью, наблюдения показывают, что количество китов в этом регионе потихоньку возрастает, хотя оно все еще не велико. Однако ученые считают, есть надежда, что киты заново открывают эту среду обитания.

Результаты исследования также свидетельствуют о том, что современные синие, горбатые и финвалы в этих водах все еще обладают весьма высоким генетическим разнообразием. Ученые также обнаружили, что большинство ныне живущих синих и горбатых китов, вероятно, являются потомками китов, столкнувшихся с бойней. Однако ученые считают, что некоторые киты, пережившие китобойный промысел все еще могут существовать.

Впрочем, любой кит, которому тогда удалось выжить, вероятно, сегодня приближается к закату своей жизни. Ученые опасаются, что их вымирание может означать еще большую утрату материнской ДНК. Сремба отмечает, что сегодня у ученых все еще есть немного времени, чтобы записать генетическую информацию этих 100-летних китов, пока они не покинули этот мир.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали виновного в полном истреблении двух видов китов.