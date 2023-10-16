Не Ковидом единым: ученые обнаружили реальное количество затяжных респираторных инфекций

Проведя новое исследование, ученые выяснили, что не только Covid-19 имеет "затяжную" форму течения заболевания, оставляя после себя неприятные, продолжительные и изнурительные симптомы.

Порой, оправившись от очередной простуды мы еще долгое время не можем прийти в себя. Болезнь, вроде бы, прошла, но чувство слабости не отпускает наряду с некоторыми остаточными симптомами. Последнее исследование показывает, что это вполне реальное явление, а не фантазии нашего организма, пишет ScienceAlert.

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Уже известно, что примерно у 10% людей, подхвативших Covid-19, симптомы, такие как усталость или проблемы с памятью, сохраняются более четырех недель после выздоровления. Такое длительное последствие вируса получило название "затяжной Covid-19".

В недавно проведенном исследовании изучался вопрос о том, могут ли другие респираторные инфекции вызывать подобные длительные симптомы. Исследователи опросили более 10 000 человек на предмет симптомов, характерных для затяжного Ковида, таких как усталость, одышка и боли в теле. Цель исследования заключалась в том, чтобы понять, испытывают ли люди, перенесшие респираторные инфекции, но не обязательно Covid-19, подобные симптомы в течение длительного времени.

Вот что удалось обнаружить ученым в ходе своей работы:

Остаточные симптомы после Covid-19 проявляются чаще. Те, кто перенес Covid-19, сообщали о сохраняющихся симптомах чаще, чем те, кто не был инфицирован никакими респираторными заболеваниями.

Те, кто перенес Covid-19, сообщали о сохраняющихся симптомах чаще, чем те, кто не был инфицирован никакими респираторными заболеваниями. Они не ограничены болезнью Covid-19. Люди, перенесшие респираторные инфекции, такие как простуда, грипп или пневмония, но не болевшие коронавирусом, также сообщали о длительно сохраняющихся симптомах, хотя и несколько иных. Среди часто отмечаемых симптомов — кашель, расстройство желудка и диарея. В среднем они сохранялись в течение 11 недель после заражения.

Люди, перенесшие респираторные инфекции, такие как простуда, грипп или пневмония, но не болевшие коронавирусом, также сообщали о длительно сохраняющихся симптомах, хотя и несколько иных. Среди часто отмечаемых симптомов — кашель, расстройство желудка и диарея. В среднем они сохранялись в течение 11 недель после заражения. Существуют различия между затяжным течением Covid-19 и другими заболеваниями. Так, у лиц, перенесших Covid-19, чаще наблюдались такие проблемы, как головокружение, изменение вкуса и обоняния. В то же время в другой группе эти симптомы отмечались не так часто.

Теперь вы можете задаться вопросом, почему это исследование так важно? Ответ заключается в осознанности. Подобно тому, как раньше мы не обращали особого внимания на длительные последствия простуды или гриппа, открытие затяжного Covid-19 заставило нас пересмотреть свои взгляды. Если мы начнем признавать эти затяжные последствия обычных болезней, это поможет многим получить правильный диагноз и необходимую поддержку, что в свою очередь снизит риск неприятных последствий этих заболеваний для нас.

Предыдущие исследования показали, что респираторные инфекции могут иметь долгосрочные последствия, например, влиять на жизненную емкость легких или психическое состояние человека. Однако эти исследования в основном были посвящены тяжелым случаям заболевания, часто оставляя без внимания людей с более легкими симптомами. С появлением длительного исследования Covid-19 этот подход изменился, что привело к более широкому пониманию проблем, возникающих после перенесенной инфекции.

В заключение стоит отметить, что, хотя Covid-19 привлек наше внимание к концепции длительных симптомов после вирусных инфекций, очень важно признать, что это явление не является исключительным для одного заболевания. Пришло время приложить больше усилий для понимания, диагностики и лечения этих состояний, а не просто ждать следующего мирового кризиса в здравоохранении, чтобы привлечь к ним внимание. Подготовившись к возможным последствиям заранее, мы имеем более высокие шансы избежать будущих глобальных пандемий.

Ранее Фокус писал о том, грозит ли очередной штамм коронавируса под названием Пирола новой пандемией. Пандемия Covid-19 завершилась уже давно, но мутирующий вновь и вновь вирус до сих пор не ослабляет свое присутствие, в очередной раз явив на свет потенциально опасный вариант.

Также Фокус писал о том, что постковидный синдром может вообще не быть связан с Covid-19. Исследователи говорят, что затяжной Ковид может быть вызван совсем другим вирусом.

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