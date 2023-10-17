Недостающий закон природы: принцип "выживает сильнейший" может применяться и к неживому

Исследователи считают, что ураганы и звезды также подвергаются естественному отбору: некоторые преуспевают, пока другие терпят неудачу.

В основе теории Дарвина лежит естественный отбор, но задумываясь об этом, мы, как правило, представляем образы процветающей жизни. Теперь же исследователи полагают, что аналогичный механизм "выживания сильнейшего" может применяться и к сфере неживого, пишет The Guardian.

Это новое открытие получило название "недостающий закон природы". Группа ученых и философов пришла к выводу, что многие системы, в том числе материалы, изменения внутри звезд и даже ураганы, состоят из множества компонентов, которые могут соединяться множеством различных способов. При этом некоторые из них сохраняются, тогда как другие угасают, отходя на второй план.

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Более того, команда также предполагает, что сохранение форм, по сути, регулируется рядом факторов отбора, подобно тому, как теория Дарвина основана на "выживании сильнейших". По словам первого автора исследования, Майкла Вонга з Института науки Карнеги, они с командой рассматривают дарвиновскую эволюцию как частный случай более общего процесса, который, в том числе, применим и в неживым системам. Авторы исследования отмечают, что их система, по сути, применима к статичным системам, например минералам, а также динамическим неживым системам, например ураганам, звездам и жизни в целом.

Команда отмечает, что до этого момента науке не был известен "закон возрастающей сложности", несмотря на то, что многие живые и неживые системы со временем разваливались, демонстрируя большое разнообразие, перераспределение или шаблонное поведение. Взять хотя бы молодые звезды, в основном состоящие из водорода, которые со временем синтезируется с образованием гелия. В зависимости от их размера они в конечном итоге могут генерировать более 100 элементов.

В результате ученые предлагают аналогичный закон, предполагая, что в основе лежит механизм, аналогичный тому, который уже был обнаружен у живых организмов. По словам Вонга, если множество различных конфигураций системы подвергаются отбору для одной или нескольких функций, система будет развиваться.

В ходе исследования ученые определили три основных фактора отбора, применимых к развивающимся системам:

стабильность; новизна; способность продолжать фундаментальные процессы.

По словам Вонга, новый закон, по сути, предлагает новый взгляд на космос, основанный на функциях, и подчеркивает важные взаимосвязи, в том числе, как новые функции могут возникать в контексте новых особенностей окружающей среды.

По словам профессора Милана Чиковича из Белградской астрономической обсерватории и Института будущего человечества Оксфордского университета, данная работа является "дуновением свежего воздуха над труднопроходимой местностью на стыке астробиологии, системной науки и теории эволюции".

Впрочем, далеко не все ученые оказались настолько воодушевлены. По словам королевского астронома Великобритании, профессора Мартина Риса, исходя из огромного количества пространства и времени, а также законов физики и химии, в неживом мире появится все больше разнообразных материалов, сред и структур. Однако профессор считает, что это не является проявлением какого-либо основного принципа, аналогичного естественному отбору.

Ранее Фокус писал о том, что эволюции в Индии больше нет: из школьных учебников частично выбросили теорию Дарвина.