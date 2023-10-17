Спасти рядового лосося. Ученые нашли способ защитить рыб от невыносимой жары

Исследователи считают, что охлаждающие станции помогут нерестовому лососю пережить последствия климатического кризиса.

В результате климатического кризиса средняя глобальная температура Земли неумолимо нагревается, как на суше так и в воде, в результате многие животные и рыбы, обитающие в воде испытывают стресс. Лосось — холодноводная рыба, а потому испытывает сильный стресс, заплывая на нерест в более теплые реки, пишет New Atlas.

В новом исследовании ученые сосредоточились на поиске вариантов, которые бы позволили лососю, заходящему на нерест, справиться с последствиями невыносимой жары. Авторы исследования предполагают, что решить эту проблему помогут "охлаждающие станции", установленные на реках. Считается, что именно они помогут находящемуся под угрозой исчезновения лососю совершить это путешествие.

У Фокус. Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Глобальное потепление планеты не обошло стороной и реки, однако нерестовый лосось по-прежнему получает некоторую передышку, используя так называемые "термальные убежища". Эти места представляют собой участки, где прохладная вода из подземных источников и родниковых притоков впадает в главную реку, тем самым снижая температуру воды.

Команда из канадского университета Далхаузи обнаружила, что эти "термальные убежища" служат лососю местами отдыха, но в конечном итоге им так или иначе приходится продолжать этот путь. В то же время исследователи обнаружили, что климатический кризис затронул и эти "убежища", в результате их становится все меньше, а значит они приносят меньше пользы.

По словам соавтора исследования, кандидата гидрологических наук Кэтрин Смит, они с коллегами приступили к созданию искусственных термальных убежищ. В общей сложности было в провинции Новая Шотландия этим летом было создано две подобных охлаждающих станции:

активную;

пассивную.

В активном убежище ученые использовали насос для подачи прохладных грунтовых вод — температура 9ºC. В результате им удалось создать шлейф более прохладной воды, занимающий около 60 метров вниз по течению.

В пассивном убежище использовали крытую траншею для отвода меандра обратно в основную реку. Пока перенаправленная вода была скрыта траншеей и не подвергалась воздействию солнечных лучей она охлаждалась.

Далее ученые использовали комбинацию тепловых зондов, теплового картографирования дронов и подводных камер покадровой съемки. Результаты показывают, что даже при охлаждении воды на несколько градусов, нерестящийся атлантический лосось охотно собирался в этих местах. Более того, наблюдения показывают, что в периоды особенной жары в пределах станции в целом собиралось больше рыбы.

В результате Смит с коллегами считают, что подобные искусственные охлаждающие станции могут помочь защитить не только атлантического лосося, пребывающего на нерест, но и другие виды рыб, также страдающих от потепления воды в реках.

Ранее Фокус писал о том, что ученые обнаружили существо, похожее на суши из лосося.