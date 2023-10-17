Космический телескоп Уэбб обнаружил на далекой планете самый распространенный минерал на Земле

Ученые выяснили, что из кристаллов кварца формируются самые высокие облака на газовом гиганте на расстоянии 1300 световых лет от нас.

Согласно исследованию, опубликованному в издании Astrophysical Journal Letters, космический телескоп Уэбб обнаружил кристаллы самого распространенного минерала на Земле, кварца, в атмосфере далекого газового гиганта под названием WASP-17b, пишет Space.

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Кварц представляет собой один из самых распространенных минералов на Земле, который можно обнаружить в большом количестве в коре нашей планеты. Состоящий из кремния и кислорода минерал можно найти также на всех каменистых объектах в Солнечной системе.

Крошечные частицы кварца, как показало наблюдение формируют самые высокие облака на планете WASP-17b, которая находится на расстоянии 1300 световых лет от Земли. Ученые считают, что кристаллы кварца на этой планете имеют такую же форму заостренных шестиугольных призм, что и кристаллы кварца на Земле. Но эти частицы имеют очень крошечный размер.

Газовый гигант WASP-17b расположен настолько близко к своей звезде (7,8 млн км, что в 20 раз ближе, чем расстояние Земли от Солнца), что год здесь продолжается всего 3,7 земных дня, а температура поднимается до 1500 градусов Цельсия Фото: MARK A. GARLICK / MARKGARLICK.CO & UNIVERSITY OF WARWICK

Облака из кварца формируются под влиянием ветра, который дует со скоростью в тысячи км/час. Но учитывая, что WASP-17b всегда обращена к своей звезде только одной стороной, то облака формируются на ее ночной, более холодной стороне, а затем при перемещении на горячую сторону кристаллы кварца испаряются.

Газовый гигант WASP-17b расположен настолько близко к своей звезде (7,8 млн км, что в 20 раз ближе, чем расстояние Земли от Солнца), что год здесь продолжается всего 3,7 земных дня, а температура поднимается до 1500 градусов Цельсия. При этом планета имеет диаметр примерно 285 тысяч км, что в 2 раза больше диаметра Юпитера. Хотя масса WASP-17b составляет лишь примерно 50% массы Юпитера.

Наблюдения показали, что атмосфера далекого газового гиганта состоит в основном из гелия и водорода, но также здесь были обнаружены углекислый газ и водяной пар. По словам ученых, они предполагали, что высотные облака состоят из кристаллических частиц, но для них стало неожиданностью, что эти частицы являются крошечными кристаллами кварца.

Космический телескоп Уэбб провел анализ атмосферы планеты WASP-17b, когда она проходила на фоне своей звезды. Благодаря этому планета частично блокировала свет звезды, и он поглощался ее атмосферой. Именно этот свет позволил обнаружить химические составляющие атмосферы газового гиганта и обнаружить кристаллы кварца.

Фокус уже писал о том, что космический мусор уже загрязняет Землю так, как никто не ожидал. Согласно исследованию, даже правильно утилизированные обломки космического мусора загрязняют атмосферу нашей планеты.

Также Фокус писал о том, что ученым удалось идентифицировать в магнитосфере Меркурия загадочные волны, которые еще никогда здесь не находили.