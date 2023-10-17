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Технологии и наука

Чума на наши головы. Космический мусор уже загрязняет Землю так, как никто не ожидал

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Фото: NASA | Чума на наши головы. Космический мусор уже загрязняет Землю так, как никто не ожидал

Согласно исследованию, даже правильно утилизированные обломки космического мусора загрязняют атмосферу нашей планеты.

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Авторы исследования, опубликованного в издании Proceedings of the National Academy of Sciences, утверждают, что даже обломки ракет и спутники, которые правильно утилизируют путем сжигания в атмосфере, оставляют частицы металла в ней. Это приводит к загрязнению атмосферы и является непосредственной угрозой для Земли, пишет ScienceAlert.

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За последние десятилетия многие космические ракеты и спутники создавали с учетом того, что они после окончания своей работы сгорят в атмосфере Земли. Таким образом можно было избежать накопления космического мусора на орбите, хотя последнего и так очень много.

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Но во время сгорания в верхних слоях атмосферы Земли остаются побочные продукты в виде частиц металлов. Ученые использовали данные, собранные приборами специального самолета NASA WB-57, для того, чтобы выяснить остаются ли эти аэрозоли в атмосфере.

Анализ показал наличие 20 металлов, которые являются продуктом сгорания обломков ракет и спутников после того, как их утилизируют в атмосфере. Среди металлов были обнаружены литий, алюминий, медь и свинец, уровень которых в аэрозолях превышал уровень, который появляется после сгорания метеоритов. Но такие металлы, как ниобий и гафний, в основном остаются только после уничтожения космических аппаратов и их уровень также был очень высок.

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Согласно исследованию, даже правильно утилизированные обломки космического мусора загрязняют атмосферу нашей планеты
Фото: NASA

Ученые считают, что наличие таких металлов может иметь негативные последствия для Земли и в частности для ее атмосферы. Например, такие загрязнители могут повлиять на то, как вода превращается в лед в стратосфере, а также эти частицы могут изменить преломление света в верхних слоях атмосферы.

Ученые считают, что это может привести к непредвиденным последствиям, которые еще предстоит изучить. Учитывая рост количества запуска космических ракет и спутников, количество таких металлов будет только расти, считают ученые.

Согласно исследованию, пока что в стратосфере наблюдаются в основном частицы железа, кремния и магния, которые появились во время сгорания метеоритов. Но из-за увеличения количества запуска космических аппаратов в следующие 10-30 лет количество частиц металлов из искусственных источников превысит количество частиц из естественных источников. И это станет проблемой, которая может негативно сказаться на нашей планете.

Фокус уже писал о том, что ученые из Европейского космического агентства собираются отправить на орбиту 8 специальных спутников, которые должны помочь решить проблему с космическим мусором, в частности речь идет о предотвращении увеличения его количества.