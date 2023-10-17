Укрепляющий здоровье напиток стал еще лучше: ученые раскрыли пользу ферментации популярного сока

Фрукты и овощи содержат в себе огромное количество полезных нам элементов и их сок – не исключение, а последнее исследование показало, что определенный представитель этих напитков, пройдя процесс ферментации стал еще полезнее.

Когда пища подвергается ферментации, она расщепляется микроорганизмами, например бактериями, на более простые полезные компоненты. Этот процесс характерен для многих продуктов, таких как йогурт или квашеная капуста, в результате чего наш организм усваивает необходимые ему элементы. Недавно учеными были проведены эксперименты с различными продуктами, включая овощные соки, с целью выявления их потенциально новых полезных свойств при ферментации, пишет Medical News.

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Капуста уже давно известна науке своими полезными свойствами. Она богата полезными соединениями, такими как кверцетин и каэмпферол, которые, как считается, поддерживают наше здоровье различными способами, например, могут помочь при повышенном холестерине или воспалительных процессах.

Исследователи решили ферментировать популярный сок капусты кейл, также известной как кудрявая капуста или капуста кале, с помощью двух конкретных видов бактерий: L. reuteri EFEL6901 и L. fermentum EFEL6800. Они хотели выяснить, сможет ли такая ферментация сделать сок еще более полезным, в основном за счет усиления его антиоксидантных и противовоспалительных свойств.

Обе бактерии очень хорошо росли в соке капусты, что говорит о том, что капуста является отличным кандидатом для ферментации. Также, в процессе ферментации цвет сока менялся в зависимости от того, какие бактерии использовались. Примечательно, что ферментированный сок содержал большее количество кверцетина и каэмпферола – тех самых полезных флавоноидов. Бактерии потребляли часть природных сахаров, содержащихся в соке, превращая их в такие вещества, как этанол и различные органические кислоты.

Когда исследователи протестировали ферментированный сок на клетках, они обнаружили многообещающие результаты:

Ферментированный сок не нанес вреда клеткам.

Он обладал большей антиоксидантной активностью, чем неферментированный сок капусты, что означает, что он может лучше защищать наши клетки от повреждений.

Кроме того, ферментированный сок снижал выработку некоторых соединений, которые могут вызывать воспаление в нашем организме.

Не углубляясь в научную терминологию, можно сказать следующее: ферментированный сок капусты может гораздо более эффективно помочь нашему организму лучше справляться с воспалением — процессом, который, выходя из-под контроля, приводит ко многим проблемам со здоровьем.

По сути, данное исследование предполагает, что ферментация сока капусты может усилить его естественные полезные свойства. Ферментация не только повышает содержание полезных соединений, но и способствует появлению полезных бактерий, которые могут обеспечить дополнительные преимущества для нашего здоровья.

Так что, если вы любите сок капусты кейл или даже если вы никогда не пробовали его, но вам интересно узнать о его пользе, возможно, стоит попробовать его ферментированный вариант. Помните, что хотя все это интересно и кажется отличным способом укрепления здоровья, не стоит заменять все обыденные напитки одним соком капусты кейл. Как всегда, в мире напитков еды, главное – баланс.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.